Σαν σήμερα 24 Οκτωβρίου στην ιστορία της μουσικής

Μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα, που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής…

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

1955 – Ο επονομαζόμενος “συνταγματάρχης” Tom Parker στέλνει ένα τηλεγράφημα στον Sam Phillips, ζητώντας μια τιμή για να απελευθερώσει τον Presley από το συμβόλαιό του με την Sun Records.

1960 – Ο Neil Sedaka ηχογραφεί το “Calendar Girl”, το οποίο θα φτάσει στο #4 στις ΗΠΑ και στο #8 στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές του επόμενου έτους.

1962 – Ο James Brown κάνει την ιστορική του εμφάνιση στο Apollo Theatre της Νέας Υόρκης, όπου ηχογραφήθηκε το άλμπουμ με τίτλο “Live At the Apollo”. Ήταν ένα αυτοχρηματοδοτούμενο LP, που κόστισε στον Brown 5.700 δολάρια, αλλά πούλησε πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα και καθιερώθηκε σαν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ συναυλιών που έγιναν ποτέ. Κατατάχθηκε στο #24 στην λίστα του περιοδικού Rolling Stone με τα 500 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Το “Live At The Apollo” ήταν το πρώτο άλμπουμ που ηχογραφήθηκε ακριβώς όπως ερμηνεύτηκε, χωρίς κενά ανάμεσα στα κομμάτια. Αυτή η διαφοροποίηση κατέστησε σχεδόν αδύνατο για την δισκογραφική εταιρεία να βγάλει singles, αναγκάζοντας έτσι τους αγοραστές δίσκων να αγοράσουν ολόκληρο το LP.

1970 – Οι Pink Floyd ανεβαίνουν για πρώτη φορά στην κορυφή του βρετανικού τσαρτ με το άλμπουμ “Atom Heart Mother”.

1973 – Ο John Lennon ξεκινά άλλον έναν γύρο δικαστικών αγωγών κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ισχυριζόμενος ότι το τηλέφωνό του βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση.

1978 – Ο Keith Richards καταδικάστηκε από καναδικό δικαστήριο με την κατηγορία κατοχής ναρκωτικών και έλαβε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, καθώς και την εντολή να παίξει μια συναυλία δωρεάν. Πράγματι οι Rolling Stones εκπλήρωσαν αυτή την υποχρέωση παίζοντας σε μια φιλανθρωπική συναυλία για τυφλούς στην Oshawa του Οντάριο στις αρχές του επόμενου έτους.

1987 – Ο Michael Jackson ανεβαίνει στην πρώτη θέση στο Billboard single chart με το “Bad”.

1996 – Ο ιδρυτής της Motown, ο Berry Gordy Jr. αποκτά το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk Of Fame.

2005 – Οι Cream ξανά μαζί! Ο Eric Clapton, ο μπασίστας Jack Bruce και ο ντράμερ Ginger Baker παίζουν για τρία βράδια στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Οι συναυλίες εκείνες ήσαν βέβαια sold-out.

2016 – Ο Bobby Vee , ο οποίος είχε 14 Top-40 επιτυχίες μεταξύ του 1960 και του 1968, πέθανε από επιπλοκές πρώιμης έναρξης της νόσου του Αλτσχάιμερ σε ηλικία 73 ετών. Στις επιτυχίες του περιλαμβάνονται τα “Take Good Care Of My Baby”, “Run To Him», «The Night Has A Thousand Eyes» και «Come Back When You Grow Up».

2017 – Ο Fats Domino, πρωτοπόρος του Rock ‘n’ Roll, που ανέβασε 37 τραγούδια στο Top-40 μεταξύ του 1955 και του 1963, πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

2018 – Ο Tony Joe White, ο οποίος έφτασε στο #8 στο Billboard Hot 100 το καλοκαίρι του 1969 με το “Polk Salad Annie”, πέθανε από φυσικά αίτια σε ηλικία 75 ετών.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram:mus1cguru