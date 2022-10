The Voice: Ανέβηκε στη σκηνή και το Twitter θυμήθηκε την Καλομοίρα

Η Anna Kostakis είναι ο λόγος που το Twitter θυμήθηκε την Καλομοίρα. Η 25χρονη Ελληνοαμερικανίδα ανέβηκε στη σκηνή του The Voice και ερμήνευσε το τραγούδι “Make you feel my love” ενθουσιάζοντας τους κριτές.

Σάκης Ρουβάς, Κωνσταντίνος Αργυρός, Έλενα Παπαρίζου και Πάνος Μουζουράκης πάλεψαν σκληρά για να πάρουν στην ομάδα τους την Anna Kostakis η οποία ασχολείται με το μιούζικαλ, ωστόσο εκείνη επέλεξε τελικά ως coach την Έλενα Παπαρίζου.

Τα “σπαστά” της ελληνικά θύμισαν σε πολλούς την Καλομοίρα όπως φάνηκε μέσα από τα σχόλια στο Twitter.

Δείτε μερικά από τα σχόλια στο Twitter