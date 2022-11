Χαμός με την Μέγκαν Μαρκλ και την… απόπειρα βρετανικής προφοράς στο podcast της – «Πραγματικά αξιολύπητο»

Τι συμβαίνει με την προφορά της Μέγκαν Μαρκλ; Η 41χρονη φαινομενικά επιχείρησε μια βρετανική προφορά στο τελευταίο επεισόδιο του podcast της, “Archetypes”, με φιλοξενούμενη την ηθοποιό Jameela Jamil.

“Είσαι καλά μωρό μου;” ρώτησε το αστέρι του “She-Hulk”, ενώ η Μέγκαν Μαρκλ φάνηκε να απαντά: “Γεια σου φίλη μου. Πώς είσαι;”.

«Τώρα κοροϊδεύεις τη βρετανική προφορά; Σε παρακαλώ Μέγκαν, σώπασε», έγραψε ένα άτομο στο Twitter. “Πραγματικά αξιολύπητο”, είπε ένας άλλος, σύμφωνα με την Express, ενώ ένας άλλος χρήστης δήλωσε για τις δύο γυναίκες, “Είναι και οι δύο τόσο “τεχνητές”!!!”

«Η Μέγκαν προσπαθεί να ξανακάνει βρετανική προφορά;» ρώτησε ένας άλλος χρήστης, ανέφερε η Daily Mail.

Now making fun of the British accent?

Please Meghan, just shut up.#MeghanMarkIeisaLiar #meghanmarkleisabully #MeghanMarkle https://t.co/nNG1JavdrK

— royal watcher 👑 (@royalnewsss) November 15, 2022