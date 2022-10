Σαν σήμερα 19 Οκτωβρίου στην ιστορία της μουσικής

Μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα, που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής…

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

1958 – Η Brenda Lee ηχογραφεί το “Rockin’ Around The Christmas Tree”, το οποίο όμως αποτυγχάνει να μπει στο χιτ-παρέιντ εκείνη και την επόμενη χρονιά. Όταν επανακυκλοφόρησε το 1960 ανέβηκε μέχρι το Νο.14 και έγινε ένα από τα πιο διαχρονικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

1963 – Γίνεται μία μεγάλη συναυλία στο Finsbury Park Astoria του Λονδίνου, στην οποία συμμετείχαν δημοφιλή ονόματα της εποχής, όπως η Lesley Gore, ο Brook Benton, ο Dion, η Timi Yuro και ο Trini Lopez.

1964 – Κυκλοφορεί το LP “Beach Boys Concert” από την Capitol Records. Ηχογραφημένο στο Memorial Auditorium στο Sacramento της California στις 21 Δεκεμβρίου 1963. Αυτό ήταν το πρώτο live άλμπουμ που ανέβηκε στην κορυφή του του τσαρτ του Billboard, διατηρώντας αυτή τη θέση για τέσσερεις εβδομάδες.

1966 – Οι Yardbirds φτάνουν στη Νέα Υόρκη για την πρώτη τους περιοδεία στις ΗΠΑ με τον Jeff Beck και τον Jimmy Page στις κιθάρες. Μετά από δύο συναυλίες, ο Beck έπαθε οξεία αμυγδαλίτιδα και εγκατέλειψε το συγκρότημα. Στη συνέχεια σχηματίζει τους Jeff Beck Group, στους οποίους συμμετείχε και ο Rod Stewart.

1967 – Ο Jose Feliciano ηχογραφεί την ιστορική εκδοχή του “Light My Fire”, η οποία θα φτάσει στο Νο.3 στις ΗΠΑ το 1968.

1968 – Σε λιγότερο από ένα μήνα μετά την αποχώρηση της Cass Elliot από τους Mamas And The Papas, κυκλοφορεί από τη Dunhill Records το πρώτο της σόλο άλμπουμ, “Dream A Little Dream”.

1968 – Ο 18χρονος τότε Peter Frampton συναντά τον Steve Marriott σε ένα σόου των Small Faces στο Λονδίνο. Γίνονται φίλοι και αρχίζουν να σχεδιάζουν μια νέα μπάντα, που θα ονομαζόταν Humble Pie.

1970 – Κυκλοφορεί η ταινία “Ned Kelly” με πρωταγωνιστή τον Mick Jagger στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι κριτικοί δεν δίστασαν να πουν στον Mick ότι πρέπει… απλώς να συνεχίσει να τραγουδάει.

1974 – Ο Billy Preston ανέβηκε στην κορυφή του αμερικανικού τσαρτ με το σινγκλ “Nothing From Nothing”, το δεύτερο και τελευταίο νούμερο ένα του τραγουδιστή.

1974 – Οι Bachman-Turner Overdrive από τον Καναδά είχαν το #1 άλμπουμ στις ΗΠΑ με το “Not Fragile”. Το σινγκλ από το LP, “You Ain’t Seen Nothing Yet” βρέθηκε επίσης στην κορυφή των αμερικανικών charts.

1985 – Οι Α-ha είναι το πρώτο νορβηγικό συγκρότημα που έφτασε στην κορυφή του Billboard Hot 100 με το “Take on Me”.

1994 – Κατά τη διάρκεια μιας παράστασης των Pink Floyd στο Earls Court του Λονδίνου, ένα τμήμα καθισμάτων κατέρρευσε με περισσότερους από 1.000 θαυμαστές να υποστούν σοβαρούς τραυματισμούς.

2006 – Το CD του Rod Stewart “Still the Same…Great Rock Classics of Our Time”, μπήκε στο Billboard Hot 200 και ανέβηκε στο Νο.1.

2016 – Ο Πολωνός μετανάστης, συνιδρυτής της Chess Records, Phil Chess (Fiszel Czyż) πέθανε στο σπίτι του στην Αριζόνα σε ηλικία 95 ετών. Αυτός και ο αδερφός του Leonard (Lejzor Szmuel Czyż) ήταν υπεύθυνοι για την κυκλοφορία επιτυχιών των Willie Dixon, Howlin’ Wolf, Bo Diddley, Sonny Boy Williamson, John Lee Hooker, Elmore James, Chuck Berry, Muddy Waters, Bo Diddley και Etta James.

2017 – Η τραγουδίστρια και ηθοποιός Della Reese πέθανε σε ηλικία 86 ετών. Ξεκίνησε την καριέρα της σημειώνοντας τρεις επιτυχίες στο Billboard Top 20 στα τέλη της δεκαετίας του 1950, συμπεριλαμβανομένου του “Don’t You Know”.

2020 – Ο Spencer Davis πέθανε σε νοσοκομείο σε ηλικία 81 ετών ενώ νοσηλευόταν για πνευμονία.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram:mus1cguru