Chris Van Cleave: Ο “Jesus Christ Superstar” της Αμερικής

Ηθοποιός, τραγουδιστής, συνθέτης και μουσικός ο Chris Van Cleave ξεκίνησε την καριέρα του σε ηλικία 12 ετών όταν έπαιξε τον ρόλο του Louis στο “King and I”. Ταυτόχρονα ξεκίνησε να γράφει τα πρώτα του τραγούδια και να ηγείται ενός συγκροτήματος στο γυμνάσιο. Έχει μία πολύ μεγάλη γκάμα στις φωνητικές του δυνατότητες. Έχει μία πλούσια μελωδική φωνή, που ξεκινάει από τα χαμηλά και φθάνει στην περιοχή του τενόρου.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Την περίοδο 1972-1973 τον βρίσκουμε να είναι μέλος του folk-rock συγκροτήματος των Meadow μαζί με την Laura Branigan και τον Walker Daniels, που πρωταγωνιστούσε στο μιούζικαλ “Hair”. Το άλμπουμ τους “The Friend Ship” ηχογραφημένο στη Νέα Υόρκη κυκλοφόρησε από την Paramount Records.

Ως συνθέτης ο Chris έχει γράψει πάνω από 600 τραγούδια στα είδη της μουσικής folk, rock, country, R&B, jazz, reggae και στο μουσικό θέατρο. Εχει γράψει επίσης την μουσική για τρία μιούζικαλ. Έχει παίξει σε πολλές συναυλίες και έχει συμμετάσχει σε πολλές περιοδείες. Έχει ανοίξει τις συναυλίες συγκροτημάτων και καλλιτεχνών όπως οι Kansas, οι Poco, ο Eric Burdon, ο Leon Russell και άλλοι. Το 1982 είχε γράψει και είχε κάνει την παραγωγή σε 17 τραγούδια για ένα rock gospel μιούζικαλ με τίτλο “The Davidson Affair”.

Ως τραγουδιστής και ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει στα μιούζικαλ “Hair” και “Jesus Christ Superstar”, με τα οποία πραγματοποίησε μεγάλες περιοδείες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Μεγάλη Βρετανία. Οι ερμηνείες του όμως στον ρόλο του Ιησού Χριστού στο αμερικάνικο θεατρικό “Jesus Christ Superstar” έχουν αφήσει εποχή.

Καθώς έζησε για επτά χρόνια στην Αγγλία, έπαιξε βασικούς ρόλους στο West End του Λονδίνου στα μιούζικαλ “Les Miserables”, “Chess” και “Bernadette”. Ακολούθησαν και άλλοι πολλοί ρόλοι σε έργα όπως τα: “Man of La Mancha”, “Kismet”, “Pirates of Penzance”, “Return to Forbidden Planet”, “Trouble in Tahiti”, “Misalliance” και “Stonewall Country”. Ο Chris Van Cleave έχει μάστερ Καλών Τεχνών στην υποκριτική και είναι μέλος στους οργανισμούς ηθοποιών τόσο της Αμερικής όσο και της Αγγλίας.

Στον κινηματογράφο ο Chris έπαιξε στην ταινία “Norfolk, VA” και εμφανίστηκε στα “The Untold Stories of the Navy Seals”, “The FBI Files”, “The New Detective”, “Daring Capers” και “Ghost Stories”. Επίσης εμφανίσθηκε σε ένα ντοκιμαντέρ του National Geographic με τίτλο “Secret Lives of Charles Lindbergh”.

Πέρσι ο Chris Van Cleave έβαλε την φωνή του σε δύο διαφορετικές εκτελέσεις του τραγουδιού “Carry the Flame”, που είχε γράψει ο ίδιος το 1986 σε μία κασέτα ως δοκιμαστικό. Οι εν λόγω εκτελέσεις ηχογραφήθηκαν με τον γνωστό Έλληνα συνθέτη Αλέξανδρο Χάχαλη και με την συμμετοχή στο βιολί της Scarlet Rivera, η οποία ήταν για αρκετά χρόνια συνεργάτης του Bob Dylan, ιδιαίτερα την εποχή του άλμπουμ του “Desire”.

