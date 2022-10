Νέο άλμπουμ από τον Brian Eno – Το βίντεο από την Ακρόπολη

Ο γνωστός ως Brian Eno, του οποίου το πλήρες όνομα είναι Brian Peter George St John le Baptiste de la Salle Eno, είναι καταξιωμένος και αναγνωρισμένος Βρετανός μουσικός και παραγωγός, που αναδείχθηκε κατά την δεκαετία του ’70 με την συμμετοχή του στο (αρχικά) glam rock συγκρότημα Roxy Music, όπου ήταν αυτός που έπαιζε τα συνθεσάιζερς.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το “FOREVER AND EVER NO MORE”, που κυκλοφόρησε σήμερα, είναι το πρώτο σόλο άλμπουμ του Brian Eno με τραγούδια από το “Another Day on Earth” του 2005. Aν και ενδιαμέσως το 2016 είχε τραγουδήσει λίγο στο “The Ship”, το οποίο περιλάμβανε μια διασκευή των Velvet Underground.

Με τακτικούς συνεργάτες όπως ο Roger Eno (που παίζει ακορντεόν σε μερικά τραγούδια), ο κιθαρίστας Leo Abrahams και ο μουσικός Jon Hopkins, ο βασικός ερμηνευτής είναι ο Brian, ενώ μερικά τραγούδια τραγουδιόνται και από άλλους τραγουδιστές, συμπεριλαμβανομένης της κόρης του, Darla Eno.

Μακριά από κυκλοθυμικά ή ατμοσφαιρικά κομμάτια το “FOREVER AND EVER NO MORE” αποτελείται από αργούς, ευρύχωρους μουσικούς διαλογισμούς με στίχους βασισμένους στην περιβαλλοντική συνείδηση. Όπως εξήγησε ο ίδιος ο Eno πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ, εκφράζει απλώς τα συναισθήματά του, αντί να γράφει μουσική διαμαρτυρίας ή να λέει στους ακροατές του τι να κάνουν ή με τι να ασχοληθούν.

Ενώ τα περισσότερα από τα τραγούδια έχουν κανονικές διάρκειες, το τελευταίο κομμάτι, το “Making Gardens Out of Silence in the Uncanny Valley” διαρκεί πάνω από 13 λεπτά, με τα… χρονοβόρα φωνητικά της Kyoko Inatome.

Δείτε παρακάτω το επίσημο βίντεο του τραγουδιού “There Were Bells”, που συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ και που είναι γυρισμένο στην εμφάνιση του καλλιτέχνη στο Ηρώδειο.

