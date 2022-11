Netflix: Ετοιμάζει το δικό της AAA PC game με σκέψεις και για ταινία – σειρά

Είναι πολλά τα δισεκατομμύρια που παίζονται ετησίως γύρω από την βιομηχανία του gaming και η Netflix δεν σκοπεύει να περιοριστεί μόνο στην διανομή και την ανάπτυξη εύπεπτων casual mobile games. Αυτό αντιλαμβανόμαστε από τις επενδύσεις που πραγματοποιεί εξαγοράζοντας gaming studios και ιδρύοντας τα δικά της, όσο και από τις φήμες για δημιουργία δικής της game streaming πλατφόρμας.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα techgear.gr, φαίνεται, ότι δεν θα περιοριστεί μόνο στο mobile gaming, αλλά θα κοιτάξει με αξιώσεις και προς τα PCs. Για την ακρίβεια, η εταιρεία έχει αναρτήσει αγγελίες για έμπειρους developers, παραγωγούς, αναλυτές κλπ. σχετικά με ένα project που χαρακτηρίζεται ως “ολοκαίνουργιο AAA PC game” στο είδος των third-person RPGs και μάλιστα θα αναπτυχθεί επάνω στην Unreal Engine 5.

Οι βλέψεις για το νέο project δεν αφορούν μόνο το gaming, αλλά και την δυνατότητα περαιτέρω εκμετάλλευσης του κόσμου που θα δημιουργηθεί σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι η Netflix επιθυμεί να δημιουργήσει το δικό της The Witcher ή Lord of the Rings ή Game of Thrones (βάλτε ό,τι νομίζετε) που θα λειτουργήσει και ως free-to-play live service game.

Αρκετά φιλόδοξο το σχέδιο της, καθώς η ανάπτυξη ενός τέτοιου κόσμου και η μετατροπή του σε AAA game δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση όσα χρήματα και αν διαθέτεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Amazon που έχει ακυρώσει πολλά μεγαλόπνοα gaming projects . Μένει να δούμε αν η Netflix θα έχει την υπομονή και την θέληση να στηρίξει κάτι τέτοιο μέχρι τέλους.