Μικαέλα Μπέντχαους: Ο πρώτος άνθρωπος σε αναπηρικό αμαξίδιο που ταξίδεψε στο διάστημα – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Επιστήμη & τεχνολογία

Μικαέλα Μπέντχαους, Διάστημα, Blue Origin

Μια τουρίστρια σε αναπηρικό αμαξίδιο πέταξε σήμερα για λίγα λεπτά στο διάστημα, επιβαίνοντας σε έναν πύραυλο του Αμερικανού πολυδισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, κάτι το πρωτόγνωρο παγκοσμίως.

Η Μικαέλα Μπέντχαους, μια Γερμανίδα μηχανικός αεροδιαστημικής που έμεινε παραπληγική έπειτα από ένα ατύχημα, επιβιβάστηκε στο διαστημικό σκάφος μαζί άλλους πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους επιχειρηματίες, για αυτήν την περιπέτεια που προτείνει η διαστημική εταιρεία Blue Origin του ιδρυτή της Amazon και μπορούν να τη ζήσουν λίγοι προνομιούχοι.

«Μετά το ατύχημά μου, συνειδητοποίησα πραγματικά σε ποιο βαθμό ο κόσμος μας παραμένει απρόσιτος» για τα άτομα με αναπηρία, σχολίασε η ίδια σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η εταιρεία. Για να προσθέσει: «Εάν θέλουμε να είμαστε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, πρέπει να είμαστε σε όλους τους τομείς και όχι μονάχα εκεί όπου μας βολεύει».

 

Η απογείωση πραγματοποιήθηκε στο δυτικό Τέξας λίγο μετά τις 08.15 τοπική ώρα (16.15 ώρα Ελλάδας).

Ο μικρός πύραυλος, πλήρως αυτοματοποιημένος, απογειώθηκε κάθετα και η κάψουλα στην οποία βρίσκονταν οι τουρίστες αποκολλήθηκε κατόπιν εν πτήση, προτού πέσει πίσω στην τεξανή έρημο, επιβραδύνοντας ταχύτητα με τη βοήθεια αλεξίπτωτων.

 

 

Κατά τη διάρκεια αυτής της εμπειρίας, διάρκειας περίπου 10 λεπτών συνολικά, οι έξι επιβάτες πέρασαν τη γραμμή Κάρμαν, που σηματοδοτεί σε ύψος 100 χιλιομέτρων τα σύνορα του διαστήματος, σύμφωνα με μια διεθνή συνθήκη.

Ο νέος επικεφαλής της Nasa Τζάρεντ Άιζακμαν χαιρέτισε αυτήν την πρεμιέρα και συνεχάρη τη Μπέντχαους για την επιμονή της: «Αποτελείτε έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους», έγραψε σε μήνυμά του στο Χ.

 

 

Η Blue Origin προτείνει εδώ και χρόνια αυτές τις πτήσεις διαστημικού τουρισμού, η τιμή των οποίων δεν έχει γίνει γνωστή, χάρη στον πύραυλό της New Shepard.

Η εταιρεία έχει ήδη μεταφέρει περισσότερους από 80 ανθρώπους, μεταξύ αυτών διάσημες προσωπικότητες, όπως την τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι ή ακόμα και τον Ουίλιαμ Σάτνερ, που υποδύθηκε τον κυβερνήτη Κερκ στη σειρά Star Trek.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί πρέπει να ζητάμε χάρες; Ποιο είναι το φαινόμενο Ben Franklin που κάνει τους άλλους να μας συμπαθούν

Η αποχή από την αναπαραγωγή παρατείνει τη ζωή στα ζώα, σύμφωνα με μελέτη – Τι ισχύει για τους ανθρώπους;

Στα ύψη ο χρυσός – Νέο ρεκόρ στην τιμή της λίρας, πόσο πωλείται

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Προσοχή στην προθεσμία εξόφλησής τους – Πώς διαμορφώνονται τα πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
15:02 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Μία ανεκμετάλλευτη πηγή θα μπορούσε να προσφέρει ανεξάντλητη ενέργεια – Οι επιστήμονες ίσως γνωρίζουν πώς να την ξεκλειδώσουν

Περίπου το 600 π.Χ., ο Θαλής ο Μιλήσιος —ένας αρχαίος Έλληνας στοχαστής τον οποίο ορισμένοι θε...
08:06 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σε χωράφι απεικόνιση 600 ετών ενός Αγίου – Τα στοιχεία που δείχνουν ότι μαρτύρησε

Το εύρημα της μεσαιωνικής εποχής φέρει μια απεικόνιση της Αγίας Αικατερίνης της Αλεξάνδρειας. ...
23:00 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Ανακαλύφθηκαν αρχαία χρυσά νομίσματα 2.200 ετών που απεικονίζουν τον θεό Απόλλωνα – Η άγνωστη σύνδεση με τον Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας

Αρχαιολόγοι στη βορειοδυτική Ελβετία προέβησαν σε μια αξιοσημείωτη ανακάλυψη: δύο σπάνια κελτι...
16:11 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Έπεσε το YouTube – Μαζικές αναφορές χρηστών για προβλήματα πρόσβασης

Προβλήματα πρόσβασης και λειτουργίας στο YouTube καταγράφονται σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα, επ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα