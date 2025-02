Ημέρα των Ερωτευμένων: Το Χ προσθέτει μια κατακόκκινη καρδιά στα σύμβολά του

Η 14 Φεβρουαρίου έφτασε και όλος ο πλανήτης γιορτάζει την ημέρα των ερωτευμένων που είναι συνυφασμένη με την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης η σημερινή είναι γιορτινή ημέρα και εξαίρεση δεν θα μπορούσαν φυσικά να αποτελέσουν και οι ψηφιακές πλατφόρμες, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πνεύμα και στο κλίμα της ημέρας, λοιπόν, το Χ (πρώην Twitter) έχει προσθέσει για σήμερα στα σύμβολα των αναρτήσεων μια καρδιά με κορδέλα που παραπέμπει κατευθείαν στη σημερινή Ημέρα των Ερωτευμένων. Το κόκκινο χρώμα κυριαρχεί, με την καρδούλα να φοράει μια λευκή κορδέλα, ενώ είναι πλαισιωμένη από κόκκινα τριαντάφυλλα.

A Valentine’s Day animation has been added to the like button on X. #ValentinesDay pic.twitter.com/Hb4zRJVc7M

— Update NEWS (@UpdateNews724) February 13, 2025