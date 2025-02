Μακρόν: Κατά τη σύναψη συμφωνίας που θα ισοδυναμούσε με την «παράδοση» της Ουκρανίας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποιεί εναντίον της σύναψης συμφωνίας ειρήνης που θα ισοδυναμούσε κατ’ αυτόν με την «παράδοση» της Ουκρανίας και διερωτήθηκε κατά πόσον ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «ειλικρινά» διατεθειμένος να δεχτεί «διαρκή» κατάπαυση του πυρός, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Financial Times που δημοσιεύεται σήμερα.

Friday’s FINANCIAL TIMES: Macron says Europe must muscle up on security after Trump ‘electroshock’#TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/bVAQpkKJpl

— Jack Surfleet (@jacksurfleet) February 14, 2025