«Η Ευρώπη δεν ασκεί λογοκρισία» απαντά η Κομισιόν στον Μαρκ Ζούκερμπεργκ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε σήμερα τον ισχυρισμό του Μαρκ Ζούκερμπεργκ ότι οι ευρωπαϊκοί νόμοι περί προστασίας των δεδομένων λογοκρίνουν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, διαβεβαιώνοντας ότι απαιτούν μόνο τη διαγραφή του παράνομου περιεχομένου.

Η Meta Platforms του Ζούκερμπεργκ κατάργησε το πρόγραμμα ελέγχου των πληροφοριών (fact-checking) στις ΗΠΑ και ο διευθύνων σύμβουλός της είπε ότι θα συνεργαστεί με τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να αντιμετωπίσουν τη λογοκρισία σε όλον τον κόσμο. «Η Ευρώπη έχει έναν ολοένα και αυξανόμενο αριθμό νόμων που θεσμοθετούν τη λογοκρισία και καθιστούν δύσκολο να κατασκευαστεί οτιδήποτε καινοτόμο εκεί», είπε ο Ζούκερμπεργκ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε ότι ο Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες δεν υποχρεώνει, ούτε προτρέπει τις πλατφόρμες να απομακρύνουν νόμιμο περιεχόμενο, παρά μόνο εκείνο που θα μπορούσε να αποδειχθεί επιβλαβές, όπως για παράδειγμα στα παιδιά ή στις δημοκρατίες της ΕΕ. «Αποκρούουμε κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό περί λογοκρισίας», είπε ένας εκπρόσωπος.

#WATCH: The EU on Wednesday rejected #Meta chief Mark Zuckerberg’s charge that the bloc engaged in “censorship” with its tech regulations, a day after the online giant slashed its content moderation policies in the #US pic.twitter.com/oyE9Ru9qSA

— Arab News (@arabnews) January 8, 2025