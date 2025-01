Meta: Καταργεί το πρόγραμμα fact-checking για το Facebook και το Instagram στις ΗΠΑ

Η Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) τερματίζει το πρόγραμμα fact-checking στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα σημαντικό πισωγύρισμα της πολιτικής ελέγχου του περιεχομένου, ανακοίνωσε ο ιδρυτής της, Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

«Θα απαλλαγούμε από τα fact-checkers και θα τα αντικαταστήσουμε με τα community notes, αντίστοιχα με του Χ (πρώην Twitter), αρχής γενομένης από τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανακοίνωσε ο Ζούκερμπεργκ με μήνυμά του στα κοινωνικά μέσα.

Meta is ending fact-checking and removing restrictions on speech across Facebook and Instagram. pic.twitter.com/GMvU3240zW

— Sam Rad 🔮 (@SamRadOfficial) January 7, 2025