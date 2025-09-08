Επιστήμονες αποκαλύπτουν τι θα συμβεί αν συνεχίσει να αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής της Γης – Το τρομακτικό σενάριο

Μπορεί ήδη να έχετε νιώθετε ότι η μέρα δεν έχει αρκετές ώρες. Δεν είναι ιδέα σας – πράγματι, οι μέρες γίνονται πιο σύντομες. Σύμφωνα με επιστήμονες, η 9η Ιουλίου, η 22α Ιουλίου και η 5η Αυγούστου αυτής της χρονιάς, ήταν μεταξύ 1.3 και 1.51 χιλιοστών του δευτερολέπτου μικρότερες από την κανονική 24ωρη ημέρα.

Αν και, ο ακριβής λόγος της διαφοράς αυτής, παραμένει μυστήριο, θα μπορούσαν να υπάρχουν διάφορες αιτίες, όπως είναι οι αλλαγές στην ατμόσφαιρα, το λιώσιμο των πάγων, η κίνηση στον πυρήνα της Γης και η εξασθένιση του μαγνητικού πεδίου.

Ενώ η απώλεια λίγων χιλιοστών του δευτερολέπτου δεν αποτελεί ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας, ένα τρομακτικό, νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε, αποτυπώνει έναν φανταστικό κόσμο όπου ο πλανήτης “περιστρέφεται εκτός ελέγχου”.

Το τρομακτικό σενάριο που παρουσιάζεται σε μυθιστόρημα

Στο μυθιστόρημά του ‘Circular Motion’ (Κυκλική Κίνηση), ο συγγραφέας Alex Foster, οι ημέρες στη Γη διαρκούν 23 ώρες, μετά 20 ώρες και τελικά μόλις δύο ώρες.

Όπως μια υπερφορτισμένη περιστρεφόμενη σβούρα, ο πλανήτης περιστρέφεται τόσο γρήγορα που ακόμη και η βαρύτητα χάνει τη δύναμή της, καθώς ο ήλιος ανατέλλει και δύει όλο και ταχύτερα. Οι εμπειρογνώμονες αποκαλύπτουν τις αληθινές συνέπειες αυτού του τρομακτικού σεναρίου, όπως καταστροφές μεγάλης κλίμακας, πλημμύρες και σεισμούς.

Στο νέο μυθιστόρημα του Foster, η περιστροφή της Γης επιταχύνεται λόγω ενός δικτύου τεράστιων αεροσκαφών που περιστρέφονται γύρω από τη Γη σε ύψος 30.000 ποδιών, φέρνοντας την επανάσταση στις παγκόσμιες μεταφορές. Η επιτάχυνση της περιστροφής της Γης, ξεκινά σταδιακά και οι μέρες είναι λίγα μόλις δεύτερα πιο σύντομες από το φυσιολογικό, γι’ αυτό δεν το παρατηρεί κανείς αρχικά.

Σταδιακά ωστόσο, η περιστροφή της Γης γίνεται όλο και ταχύτερη, μέχρι που μια μέρα διαρκεί μόλις δύο ώρες, προκαλώντας μια παγκόσμια καταστροφή.

Τι θα γίνει αν επιταχυνθεί η περιστροφή της Γης

Αν πράγματι, η περιστροφή της Γης επιταχυνθεί, οι ειδικοί πληροφορούν ότι, θα προκαλέσει ένα “φυγοκεντρικό φαινόμενο”, όπου τα αντικείμενα θα αρχίζουν να εκφεύγουν από τον άξονα του πλανήτη, όπως τα αλογάκια σ’ ένα καρουζέλ. Σταδιακά, οι ωκεανοί της Γης θα άρχιζαν να φουσκώνουν γύρω από τον ισημερινό, δίνοντας στον πλανήτη σχήμα διαμαντιού, με κεκλιμένα βόρεια και νότια ημισφαίρια.

Το νερό που θα απομακρυνόταν από τις πολικές περιοχές (όπου η φυγόκεντρος δύναμη είναι χαμηλή) θα έκανε τον Αρκτικό Ωκεανό πιο ρηχό και θα βύθιζε την περιοχή του ισημερινού. Ακόμη και στην ξηρά γύρω από τον ισημερινό, που δεν βρίσκεται κάτω από το νερό, θα αυξανόταν σημαντικά η πιθανότητα τσουνάμι και πλημμυρών.

Ο Duncan Agnew, καθηγητής γεωφυσικής στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Σαν Ντιέγκο, είπε πως, «οι μεγαλύτερες αλλαγές θα πραγματοποιούνταν στις παλίρροιες του ωκεανού».

Καταστροφικές πλημμύρες και σεισμοί

Όπως είναι γνωστό, στις παράκτιες περιοχές ανά τον κόσμο, παρατηρούνται παλίρροιες υψηλής και χαμηλής στάθμης, οι οποίες οφείλονται στην βαρυτική έλξη της Σελήνης και του Ήλιου, σε συνδυασμό με την περιστροφή της Γης. Η καθημερινή περιστροφή της Γης, προκαλεί δύο υψηλές παλίρροιες και δύο χαμηλές κάθε 24 ώρες και 50 λεπτά.

«Αν αλλάξεις αυτό κατά 10%, οι παλίρροιες σε ορισμένα μέρη θα γίνουν μεγαλύτερες και σε άλλα μικρότερες», είπε ο καθηγητής Agnew στη Daily Mail.

Ακόμη, όσο πιο γρήγορα περιστρέφεται η Γη, τόσο πιο γρήγορα θα κινούνται οι τεκτονικές πλάκες, προσθέτοντας περισσότερη γεωλογική πίεση και προκαλώντας “πολλούς σεισμούς”, σύμφωνα με τον ακαδημαϊκό.

Αξίζει να θυμόμαστε πως ο ισημερινός (το πλατύτερο σημείο της περιφέρειας της Γης), περιστρέφεται πιο γρήγορα από οπουδήποτε αλλού, όπως είναι οι τροπικές ζώνες ή οι πόλοι. Ο ισημερινός περιστρέφεται με περίπου 1.650 χλμ. ανά ώρα, ενώ οι πόλοι μετά βίας περιστρέφονται σχεδόν με μηδενική ταχύτητα.

Καθώς η Γη περιστρέφεται, και εμείς μαζί της, μας συγκρατεί η βαρύτητα, αλλά αν η Γη περιστρεφόταν πιο γρήγορα, τότε η φυγόκεντρος δύναμη, θα μπορούσε να υπερνικήσει τη βαρύτητα, προκαλώντας την εκτίναξη των αντικειμένων στο διάστημα.

«Όσο πιο γρήγορα γυρίζει η Γη, τόση περισσότερο θα εξαλείφεται η βαρύτητα και τόσο πιο ελαφριοί θα νιώθουμε», είπε o Foster σε άρθρο του στο New Scientist.

Ο αστρονόμος της NASA, o Δρ. Sten Odenwald προειδοποίησε πως, τα καιρικά φαινόμενα μπορεί να γίνουν πιο ακραία, ενδεχομένως προκαλώντας περισσότερες ζημιές.

Καθώς ο πλανήτης περιστρέφεται πιο γρήγορα, μια εμφανής δύναμη γνωστή ως φαινόμενο Coriolis, το οποίο δίνει το σχήμα στους ανεμοστρόβιλους, ενισχύεται.

«Οι τυφώνες περιστρέφονται όλο και πιο γρήγορα και κουβαλούν περισσότερη ενέργεια», είπε ο Δρ. Odenwald.

Αν αυξηθεί η περιστροφή της Γης, φυσικά θα υπάρχει λιγότερο φως του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας και λιγότερος χρόνος ύπνου τη νύχτα, κάτι που θα μπορούσε να κάνει λιγότερο παραγωγικούς τους ανθρώπους.

Πώς θα επηρεάζονταν οι άνθρωποι

Οι άνθρωποι θα έπρεπε να γυρνούν συνεχώς πίσω τα ρολόγια τους, επειδή οι μέρες θα γίνονταν πιο σύντομες, ή θα έπρεπε να εφεύρουν ένα νέο σύστημα μέτρησης του χρόνου.

Ακόμη, οι άνθρωποι έχουν “κιρκάδιο ρυθμό”, το εσωτερικό τους ρολόι, το οποίο είναι συντονισμένο στην 24ωρη ημέρα, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει σωματικά και ψυχικά προβλήματα αν διαταραχθεί (από παράγοντες όπως είναι τα αεροπορικά ταξίδια).

Επίσης, πολλοί δορυφόροι δεν θα βρίσκονταν πλέον σωστά τοποθετημένοι, κάτι που θα μπορούσε να διαταράξει τις δορυφορικές επικοινωνίες, το διαδίκτυο, την τηλεοπτική αναμετάδοση και ακόμη περισσότερα.

Ευτυχώς, ο καθηγητής Agnew δήλωσε ότι η ιδέα της επιτάχυνσης της περιστροφής της Γης στο βαθμό που παρουσιάζεται στο νέο μυθιστόρημα αποτελεί «ένα ιδιαίτερα γελοίο σενάριο».

«Αυτό δεν μπορεί να συμβεί και δεν έχει παρατηρηθεί τίποτα σαν και αυτό, σε κανέναν πλανήτη ή αστέρι», είπε ο καθηγητής Agnew. Στην πραγματικότητα, η Γη περιστρέφεται όλο και πιο αργά σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, αλλά η αλλαγή αυτή, είναι πολύ σταδιακή.

«Πριν από ένα δισεκατομμύρια χρόνια, η μέρα μπορεί να είχε 19 ώρες», είπε στη Daily Mail. «Αν ανατρέχαμε στην εποχή των δεινοσαύρων και δεν είχαμε ρολόι, πιθανόν δεν θα είχαμε προσέξει πως η μέρα ήταν μικρότερη κατά 30 λεπτά».

Ο Δρ. Judah Levine, μέλος του Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST) των ΗΠΑ στο Μέριλαντ, αμφισβήτησε επίσης πόσο κοντά στην “πραγματική φυσική” βρίσκεται η υπόθεση του βιβλίου. «Αν η ιστορία έχει χαλαρή σύνδεση με την πραγματικότητα, τότε η επιτάχυνση της Γης θα έπρεπε να συνοδεύεται από κάτι άλλο που χάνει την στροφορμή της, ίσως την τροχιά της σελήνης. Πρόκειται για μια θεμελιακή αρχή», δήλωσε στην Daily Mail.

Ίσως η απώλεια στροφορμής της Σελήνης να μπορούσε να προκαλέσει την επιτάχυνση της Γης, πρόσθεσε. «Αν συμβαίνει αυτό, η Σελήνη πλησιάζει πολύ περισσότερο και οι παλιρροϊκές συνέπειες, γίνονται πιο έντονες και συχνές επειδή οι περίοδοι καθοδηγούνται από τη διάρκεια της ημέρας».

Επιταχύνεται όντως η περιστροφή της Γης;

Η Γη χρειάζεται 24 ώρες, ή ακριβώς 86.400 δεύτερα για να ολοκληρώσει μια πλήρηπεριστροφή, η οποία αποτελεί μια ηλιακή ημέρα. Η πιο γρήγορη ημέρα που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα ήταν στις 5 Ιουλίου 2024, όταν η Γη περιστράφηκε 1.66 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο γρήγορα από τις κανονικές 24 ώρες.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η 9η Ιουλίου, η 22α Ιουλίου και η 5η Αυγούστου της φετινής χρονιάς, ήταν μεταξύ 1.3 και 1.51 χιλιοστών του δευτερολέπτου πιο σύντομες σε σχέση με τις 24 ώρες της καθιερωμένης ημέρας.

Η περιστροφή της Γης δεν ήταν ποτέ απόλυτα τέλεια, καθώς στη διάρκεια του χρόνου αλλάζει κατά ελάχιστα χρονικά ποσοστά, με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται ή να επιταχύνεται κατά λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου. Οι επιστήμονες ωστόσο, ξεκίνησαν να καταγράφουν με ακρίβεια τις αλλαγές αυτές μόλις το 1970.

Οι επιστήμονες παρατηρούν το φαινόμενο με ατομικά ρολόγια – απίστευτα ακριβείς συσκευές που μετρούν τον χρόνο με βάση τις δονήσεις των ατόμων. Φυσικές δυνάμεις, όπως η κλιματική αλλαγή, μπορεί να παίζουν ρόλο στην περιστροφή του πλανήτη

Μοτίβα του καιρού όπως είναι το El Niño και το επιταχυνόμενο λιώσιμο των πάγων, μπορεί κυριολεκτικά να διαταράσσουν την ισορροπία του πλανήτη ά ένα μικρό βαθμό. Ένας ακόμη λόγος για την ξαφνική αυτή αλλαγή, θα μπορούσε να είναι η αλλαγή των ρευστών στρωμάτων στον πυρήνα. Η Γη δεν είναι στερεή σε όλη της την έκταση. Ο πυρήνας της, αποτελείται από καυτό, στροβιλιζόμενο , υγρό μέταλλο.

Με την κίνηση του λιωμένου μετάλλου, μπορεί να αλλάξει το σχήμα και η ισορροπία του πλανήτη. Οι επιστήμονες συνθέτουν όλα αυτά τα κομμάτια – την τροχιά της Σελήνης, τη δραστηριότητα του πυρήνα, τη ροή των ωκεανών και τα μοτίβα του αέρα- προκειμένου να καταλάβουν τι συμβαίνει.