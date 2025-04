«Έπεσε» το Spotify – Μαζικές αναφορές για προβλήματα στη μουσική πλατφόρμα

Έντονο πρόβλημα παρουσιάζει η πλατφόρμα του Spotify το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης (16/4). Οι αναφορές για αδυναμία πρόσβασης στους λογαριασμούς στο Spotify, ξεκίνησαν νωρίς το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης (16/4).

Συγκεκριμένα, οι χρήστες, δεν μπορούν να αναπαράγουν μουσική ή να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους, ενώ ο ιστότοπος DownDetector καταγράφει μαζικές αναφορές από διάφορες χώρες.

Η εταιρεία, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, αναφέρει ότι: «Έχουμε επίγνωση κάποιων θεμάτων αυτή τη στιγμή και τα ελέγχουμε!», χωρίς να αναφέρεται στην αιτία των προβλημάτων.

We’re aware of some issues right now and are checking them out!

— Spotify Status (@SpotifyStatus) April 16, 2025