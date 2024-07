«Δίκασε» την Microsoft ο Έλον Μασκ: H μεγαλύτερη ψηφιακή αποτυχία όλων των εποχών

Για «τη μεγαλύτερη ψηφιακή αποτυχία όλων των εποχών» κάνει λόγο ο Έλον Μάσκ με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, αναφερόμενος στο ψηφιακό μπλακ άουτ που έχει πλήξει τεχνολογικούς κολοσσούς παγκοσμίως.

Ο δισεκατομμυριούχος εξέφρασε την άποψή του, απαντώντας σε ανάρτηση των Financial Times για το θέμα.

Biggest IT fail ever

Τη δυσαρέσκεια του εξέφρασε και για την αποτυχία της Microsoft να διαχειριστεί το μπλακ άουτ, ενώ με χιουμοριστικό τρόπο δήλωσε ότι η δική του πλατφόρμα Χ ανταπεξήλθε στο πρόβλημα.

everything else is down, this app still works 🚬 pic.twitter.com/3plqy5VkbS

— DogeDesigner (@cb_doge) July 19, 2024