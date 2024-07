Παγκόσμια τεχνική βλάβη: Ακυρώσεις πτήσεων και ταλαιπωρία για τους επιβάτες στα αεροδρόμια Αθήνας και Ηρακλείου

Με ακυρώσεις πτήσεων και προβλήματα στη διαδικασία του check in ήρθαν αντιμέτωποι πολίτες και τουρίστες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το πρωί της Παρασκευής, εξαιτίας του παγκόσμιου μπλακ άουτ στα συστήματα της Microsoft που σημειώθηκε, επηρεάζοντας δεκάδες αεροπορικές εταιρείες.

Πηγές του «Ελ. Βενιζέλος», ωστόσο, αναφέρουν ότι οι ακυρώσεις που παρατηρήθηκαν μέχρι στιγμής είναι φυσιολογικές.

Προβλήματα στο πρόγραμμα οκτώ πτήσεων παρατηρήθηκαν και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όπου αεροπλάνα που έφτασαν, προσγειώθηκαν αλλά δεν μπορούσαν να απογειωθούν, καθώς οι πτήσεις ήταν ενταγμένες στο σύστημα που αντιμετώπιζε προβλήματα.

Όπως δήλωσε στο Cretalive, ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου Γιώργος Πλιάκας γίνεται χειροκίνητα η διευθέτηση των πτήσεων, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος, ωστόσο επειδή είναι δεκάδες οι πτήσεις που έρχονται, προκαλείται μια γενικότερη πίεση στο σύστημα.

Σε νεότερη ανακοίνωσή της η Microsoft αναφέρει ότι επιδιορθώθηκε η υποκείμενη αιτία του τεχνικού προβλήματος, που επηρέασε σήμερα επιχειρήσεις παγκοσμίως, σημειώνοντας ότι τα κατάλοιπα των συνεπειών από τα προβλήματα κυβερνοασφάλειας εξακολουθούν να επηρεάζουν κάποιες εφαρμογές και υπηρεσίες του Office 365.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Παρασκευής μεγάλες αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ αναγκάστηκαν να ακυρώσουν πτήσεις επικαλούμενες προβλήματα στην επικοινωνία, ενώ άλλες εταιρείες αερομεταφορών και μέσων ενημέρωσης, τράπεζες και εταιρείες τηλεπικοινωνιών σε όλο τον κόσμο ανέφεραν επίσης τεχνικά προβλήματα σε σύστημα πληροφορικής τα οποία επηρεάζουν τη λειτουργία τους.

Είναι ενδεικτικό ότι η American Airlines, η Delta Airlines, η United Airlines και η Allegiant Air καθήλωσαν τις πτήσεις τους.

Δίχως ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσεται έως τώρα η επιχειρησιακή λειτουργία της αεροπορικής εταιρείας AEGEAN, παρά τα προβλήματα που εκδηλώθηκαν σήμερα παγκοσμίως σε συστήματα πληροφορικής και επηρέασαν και εταιρείες του κλάδου αερομεταφορών.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της, «η AEGEAN ενημερώνει ότι, όπως αποτυπώνεται και σε δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, λόγω των προβλημάτων σε πάροχο συστήματος antivirus, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στις αερομεταφορές παγκοσμίως, χωρίς όμως να έχει επηρεαστεί σημαντικά η δική μας επιχειρησιακή λειτουργία. Ωστόσο, λόγω των προβλημάτων που έχουν προκληθεί σε όλη την παγκόσμια αλυσίδα και σε συστήματα υποστήριξης, έχουν επηρεαστεί ορισμένες υπηρεσίες του site μας, ενώ ενδέχεται να επηρεαστούν και πτήσεις μας από και προς αεροδρόμια, των οποίων η λειτουργία έχει επηρεασθεί. Οι επιβάτες μας μπορούν να ενημερώνονται από όλα τα επίσημα κανάλια της εταιρείας», καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Update:

Following today’s circumstances, normal daily operation can be affected and some flights may experience delays.

In any case, please arrive at the airport well in advance as access points may be affected by longer lines than usual. https://t.co/VD3hL7kg9S

— Aegean Airlines (@aegeanairlines) July 19, 2024