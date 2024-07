Παγκόσμια τεχνική βλάβη: Η Crowdstrike «εντόπισε» και «επιδιορθώνει» το πρόβλημα

Το πρόβλημα που ευθύνεται για την τεράστια τεχνική βλάβη η οποία επηρεάζει σήμερα δεκάδες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο «έχει ταυτοποιηθεί» και «είναι σε διαδικασία επίλυσης», ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας Crowdstrike.

«Η Crowdstrike συνεργάζεται ενεργά με τους πελάτες που επηρεάστηκαν από σφάλμα που εντοπίστηκε σε ενημέρωση του περιεχομένου για τους χρήστες των Windows (…) Δεν πρόκειται για περιστατικό ασφαλείας ούτε για κυβερνοεπίθεση. Το πρόβλημα έχει ταυτοποιηθεί, έχει απομονωθεί και έχει ξεκινήσει η επιδιόρθωσή του», έγραψε ο Τζορτζ Κουρτζ στο Χ και το LinkedIn.

CrowdStrike is actively working with customers impacted by a defect found in a single content update for Windows hosts. Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been identified, isolated and a fix has been deployed. We…

— George Kurtz (@George_Kurtz) July 19, 2024