Χελώνα – «εισβολέας» εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ελληνικό νησί – Βασικό χαρακτηριστικό της οι ραβδώσεις στον λαιμό

Μια ομάδα ερευνητών επισκέφθηκε την Λέσβο τον Αύγουστο του 2024 για να καταγράψει την άγρια ζωή, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 11 Αυγούστου στο επιστημονικό περιοδικό Herpetozoa.

Κατά την επίσκεψή τους σε μια μεσαίου μεγέθους τεχνητή λίμνη, γνωστή ως “λίμνη της χελώνας”, η ομάδα είδε τρεις χελώνες που δεν ανήκαν εκεί και ταυτοποίησε τα ζώα ως κινεζικές χελώνες με ραβδώσεις στον λαιμό, ανέφερε το άρθρο.

Οι επιστήμονες εξήγησαν πως, πρόκειται για ένα είδος “εισβολέα” καθώς ανταγωνίζονται τις ενδημικές χελώνες για πόρους και επειδή είναι πιθανόν να εξαπλώνουν ασθένειες.

Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από τον Διονύσιο Ιακωβίδη, τον Νικόλαο Γόγολο και τον Θωμά Δάφτσιο.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα ζώα αυτά μπορεί να τα έφερε στην Ελλάδα κάποιος άνθρωπος, ο οποίος τα απελευθέρωσε – ή να δραπέτευσαν. Το συγκεκριμένο είδος, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει δημοφιλές κατοικίδιο.

Οι κινεζικές χελώνες με τους ραβδωτούς λαιμούς, είναι πολύ ευπροσάρμοστες σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ακόμη, μπορούν να ζευγαρώσουν με άλλα είδη του γένους των Mauremys genus, κάτι που κάνει πιο πιθανή την επιβίωσή τους.

Η κινεζική χελώνα με ραβδώσεις στον λαιμό, ή Mauremys sinensis, είναι μια χελώνα λιμνών που κατάγεται από την Ασία και συχνά υιοθετείται ως κατοικίδιο σε ολόκληρο τον κόσμο, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Στην Ευρώπη, το είδος θεωρείται εισβολικό, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πιο δημοφιλές στο εμπόριο κατοικίδιων λόγω κανονισμών που απαγορεύουν ένα άλλο είδος χελώνας λιμνών.

“Γενικά, η παρουσία ατόμων της οικογένειας Mauremys sinensis σε λίμνη ή στο νησί της Λέσβου, είναι ανησυχητική”, αναφέρουν οι ερευνητές. “Οι ενδημικές χελώνες μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά από την παρουσία τους και την πιθανή εξάπλωση του πληθυσμού τους. Οι επιστήμονες έχουν παρακολουθήσει εκτενώς την Λέσβο στο παρελθόν, και η πρόσφατη εμφάνιση αποτελεί την πρώτη φορά που κινεζικές χελώνες με ραβδώσεις στον λαιμό εντοπίστηκαν στο νησί”, ανέφερε το άρθρο.

Γενικά, οι χελώνες λιμνών “έχουν υψηλό ρίσκο εισαγωγής και είτε απελευθερώνονται σκόπιμα από ιδιοκτήτες ερπετών είτε δραπετεύουν κατά λάθος από τους χώρους τους, φτάνοντας έτσι στη φύση”, δήλωσαν οι ερευνητές.

“Εκεί, μπορούν να εγκατασταθούν επιτυχώς, συχνά ανταγωνιζόμενες τα ενδημικά είδη”. Στην Λέσβο υπάρχουν δύο ενδημικά είδη χελώνας, η χελώνα της δυτικής Κασπίας και η ευρωπαϊκή χελώνα λιμνών, τα οποία βρέθηκαν και αυτά στη λίμνη της χελώνας μαζί με τις εισβολικές χελώνες, όπως ανέφερε το άρθρο.

Γιατί είναι σημαντικός ο εντοπισμός του εισβολικού είδους

Τα εισβολικά είδη, μπορούν να καταστρέψουν ένα τοπικό οικοσύστημα, διαταράσσοντας την τροφική αλυσίδα, ανταγωνιζόμενα τις ενδημικές και δημιουργώντας υβρίδια με τα ενδημικά είδη.

Όταν εμφανίζεται ένα είδος – εισβολέας, αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στις καλλιέργειες, τις ιδιοκτησίες, ακόμη και στην ανθρώπινη χημεία.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με την υπηρεσία για την προστασία των ψαριών και της άγριας ζωής των ΗΠΑ, οι κινέζικες χελώνες με τις ραβδώσεις στον λαιμό, μπορεί να είναι φορείς σαλμονέλας, έναν εν δυνάμει κίνδυνο για τον άνθρωπο.

Σχέδιο δράσης

Οι ερευνητές έχουν επισημάνει τη σημασία της καταγραφής του τοπικού πληθυσμού των κινεζικών χελωνών με τους ραβδωτούς λαιμούς ώστε να μην υπερτερήσουν των ενδημικών ειδών.

Τα διάφορα είδη χελώνας έχουν εφεύρει δημιουργικούς τρόπους για να αντιμετωπίσουν τους εισβολείς στην περιοχή τους. Για τα μη εισβολικά ζώα που συχνά εξημερώνονται, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με καταφύγια ζώων προκειμένου να τα υιοθετήσουν.