Συναγερμός για σαλμονέλα σε 16 ευρωπαϊκές χώρες – Πολλαπλά κρούσματα σε ντοματίνια

Συναγερμός για σαλμονέλα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων. Το ECDC κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα πολλαπλά κρούσματα σε ντοματίνια εντοπίζοντας το βακτήριο σε 16 ευρωπαϊκές χώρες.

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τις 5 Νοεμβρίου 2024, 232 επιβεβαιωμένα κρούσματα του «S. Strathcona ST2559» ταυτοποιήθηκαν στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Οργανισμό.

Οι χώρες που εντοπίστηκε το βακτήριο είναι: Αυστρία (33), Κροατία (3), Τσεχία (10), Δανία (9), Εσθονία (1), Γερμανία (62), Φινλανδία (3), Γαλλία (23), Ιρλανδία (1), Ιταλία (67), Λουξεμβούργο (2), Κάτω Χώρες (2), Νορβηγία (3), Σλοβακία (5), Σλοβενία (2) και Σουηδία (6). Είκοσι εννέα περιπτώσεις εντοπίστηκαν επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με το ECDC, μεταξύ των κρουσμάτων που σχετίζονται με ταξίδια, η χώρα με τις συχνότερες επισκέψεις ήταν η Ιταλία. Τα κρούσματα συνδέονται κυρίως με την κατανάλωση μικρών ντοματών από τη Σικελία, ενώ μοριακές αναλύσεις έδειξαν κοινή πηγή μόλυνσης του βακτηρίου.

