Αποκρυπτογραφήθηκε κώδικας χιλιετιών: Ερευνητής έλυσε το μυστήριο και έφερε στο φως το μυστικό της γραφής των Χειρόγραφων της Νεκράς Θάλασσας

Έπειτα από περισσότερα από 70 χρόνια μυστηρίου, η μελέτη δύο χειρογράφων του Κουμράν έκρυβε βιβλικά κείμενα και όχι απλή γνώση, ρίχνοντας φως στις μυστικές πρακτικές μιας αρχαίας κοινότητας.

Ένας ερευνητής πέτυχε μια ανακάλυψη – ορόσημο στη μελέτη των Παπύρων της Νεκράς Θάλασσας, αποκρυπτογραφώντας για πρώτη φορά ένα από τα πιο αινιγματικά αλφάβητα, γνωστά ως Κρυπτική Β, το οποίο παρέμενε ένα άλυτο μυστήριο από την ανακάλυψή του τη δεκαετία του 1950.

Το επίτευγμα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Dead Sea Discoveries, αποκαλύπτει ότι αυτά τα μυστικά κείμενα δεν περιείχαν απαγορευμένες διδασκαλίες, αλλά μάλλον γνωστά βιβλικά αποσπάσματα και φράσεις, γραμμένα με κρυπτογραφικό τρόπο πιθανότατα για περιορισμένη χρήση εντός της κοινότητας του Κουμράν.

Ο συγγραφέας της μελέτης, Emmanuel Oliveiro, από το Πανεπιστήμιο του Groningen (Ολλανδία), εστίασε την εργασία του στα μόνα δύο χειρόγραφα που ήταν γραμμένα εξ ολοκλήρου σε Κρυπτική Β: 4Q362 και 4Q363.

Η επιτυχία του έρχεται δεκαετίες μετά την αποκρυπτογράφηση ενός άλλου κώδικα, της Κρυπτικής Α, το 1955.

Το κύριο εμπόδιο για την αποκρυπτογράφηση αυτού του κώδικα ήταν η σπανιότητα του υλικού. Υπάρχουν μόνο δύο πλήρη χειρόγραφα σε Κρυπτική Β, τα οποία αποτελούνται από πολύ μικρά και κατεστραμμένα κομμάτια δέρματος.

Η αποσπασματική κατάσταση των υλικών και το πολύ περιορισμένο μέγεθος του συνόλου αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για την αποκρυπτογράφησή του, εγείροντας ακόμη και το ερώτημα εάν «η αποκρυπτογράφηση είναι δυνατή», σημειώνει η μελέτη, επικαλούμενη έναν προηγούμενο εμπειρογνώμονα.

Αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα τέτοιου μεγέθους, ο Oliveiro συνδύασε συστηματικές μεθόδους με κάτι που ο ίδιος αποκαλεί «διαίσθηση», ακολουθώντας την πορεία που χάραξε ο Józef Milik, ο αποκρυπτογράφος της Κρυπτικής Α.

Ο Milik διηγήθηκε πώς, μετά από μια περίοδο ανάλυσης και έπειτα από μια στιγμή περισπασμού παίζοντας βόλεϊ, η λύση τού ήρθε σε μια στιγμή έμπνευσης.

Η Μεθοδολογία: Ανάμεσα στη Στατιστική και τη «Στιγμή Εύρηκα»

Η αρχική υπόθεση ήταν ότι η Κρυπτική Β, όπως και η Α, ήταν ένα σύστημα μονογραφικής αντικατάστασης:

Κάθε εβραϊκό γράμμα αντικαθίστατο με συνέπεια από ένα κρυπτικό σύμβολο.

Θεωρητικά, με 22 γράμματα στο εβραϊκό αλφάβητο, οι πιθανοί συνδυασμοί είναι αστρονομικοί—αδύνατο να ελεγχθούν ακόμη και από υπερυπολογιστές.

Ο Oliveiro μείωσε τις πιθανότητες αναζητώντας επαναλαμβανόμενα μοτίβα στα θραύσματα και συγκρίνοντάς τα με τη συχνότητα των λέξεων στην εβραϊκή Βίβλο και σε άλλα κείμενα του Κουμράν. Παρατήρησε επίσης ότι ορισμένα σημάδια έμοιαζαν με παλαιο-εβραϊκά ή ελληνικά γράμματα, ή ακόμα και με τα «κανονικά» εβραϊκά γράμματα της εποχής, αλλά με τροποποιήσεις ή διακοσμήσεις.

Το σημείο καμπής—η «στιγμή της επιφοίτησης »—ήρθε όταν ανέλυσε μια λέξη πέντε συμβόλων στο θραύσμα 4Q362. «Συνειδητοποίησα ότι μπορεί να κοιτούσα τη λέξη ‘Ισραήλ’», εξηγεί.

«Το πρώτο σύμβολο έμοιαζε με yod με μια επιπλέον γραμμή, το δεύτερο με ένα παλαιο-εβραϊκό he, και ούτω καθεξής. Η λέξη αποτελούνταν από πέντε διαφορετικά σύμβολα (…) και σε μια αναζήτηση μοτίβων, η λέξη ‘Ισραήλ’ αναδείχθηκε ως το πρώτο ή δεύτερο πιο συχνό αποτέλεσμα».

Η αναγνώριση του «Ισραήλ» ήταν το κλειδί που άνοιξε την πόρτα.

Από εκεί και πέρα, κατάφερε να αντιστοιχίσει τιμές σε όλα σχεδόν τα υπόλοιπα σημάδια, αν και ορισμένα—λόγω της σπανιότητάς τους—εξακολουθούν να παρουσιάζουν δυσκολίες.

Τα Χειρόγραφα: Δύο Κείμενα, Δύο Γραφικοί Χαρακτήρες, και το Περιεχόμενο—Βιβλική Γλώσσα και Εσχατολογικά Θέματα

Η μελέτη περιγράφει λεπτομερώς τα φυσικά χαρακτηριστικά των χειρογράφων, αποκαλύπτοντας ότι γράφτηκαν από διαφορετικούς γραφείς.

Το 4Q362 αποτελείται από 21 μικρά θραύσματα (το μεγαλύτερο 33 χιλιοστά), με πολύ μικρά γράμματα (2–3 χιλιοστά) σχεδιασμένα με λεπτό στυλό (κονδυλοφόρο).

Το μελάνι, τα σχήματα των γραμμάτων και η απόσταση μεταξύ τους δεν είναι συνεπή, ακόμη και εντός του ίδιου θραύσματος.

Το 4Q363, αντίθετα, περιέχει γράμματα περίπου τρεις φορές μεγαλύτερα, σχεδιασμένα με παχύτερο εργαλείο.

Μια περίεργη λεπτομέρεια είναι η μεγάλη απόσταση μεταξύ των γραμμών (περίπου 30 χιλιοστά), ασυνήθιστα μεγάλη για το μέγεθος των γραμμάτων, εγείροντας ένα αίνιγμα:

Αφέθηκε σκόπιμα κενός αυτός ο χώρος, ή περιείχε κάποτε γραμμές που έχουν χαθεί;

Μετά την αποκρυπτογράφηση, το περιεχόμενο αποδείχθηκε, σύμφωνα με τα λόγια του συγγραφέα, όχι εκπληκτικό.

Τα θραύσματα του 4Q362 επιδεικνύουν θρησκευτική γλώσσα με αναγνωρίσιμες βιβλικές φράσεις. Υπάρχουν αναφορές σε «Ισραήλ», «τους γιους του Ιούδα», «τις σκηνές του Ιακώβ» και «Ελοχίμ» (Θεός).

Ένα θραύσμα αναφέρει «το δεύτερο έτος, τον πέμπτο μήνα», μια τυπική μορφή χρονολόγησης σε ιστορικά και προφητικά κείμενα.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία είναι η επαναλαμβανόμενη αναφορά σε έναν «τάφο» ή «μνήμα».

Ένα απόσπασμα αναφέρει: και έχτισε σωρούς λίθων […] ο τάφος, μακάριος αυτός που…. Η λέξη που μεταφράζεται ως «σωροί λίθων» (tsiyyunim) μπορεί επίσης να αναφέρεται σε «ταφικά σημάδια» ή «επιτύμβιες στήλες», υποδηλώνοντας ένα πιθανό νεκρικό ή ταφικό πλαίσιο.

Το χειρόγραφο 4Q363 είναι πιο αποσπασματικό και το περιεχόμενό του είναι λιγότερο σαφές. Μια φράση εμφανίζεται επανειλημμένα: «απέρριψαν τα χωριά τους» (ή «τις κόρες τους»), αλλά η ακριβής σημασία της είναι δύσκολο να προσδιοριστεί.

Εμφανίζεται επίσης το όνομα «Βεναιάς» (Benayahu)—ένα κοινό όνομα που δεν επιτρέπει οριστική ταυτοποίηση.

Συμπέρασμα: Μυστικά για Μυημένους, Όχι για το Μέλλον

Η αποκρυπτογράφηση επιβεβαιώνει μια παρατήρηση που έκανε ο Φρανκ Κρος σχετικά με τα κείμενα στην Κρυπτική Α και η οποία, σύμφωνα με τον Oliveiro, φαίνεται να ισχύει και για την Κρυπτική Β:

Το περιεχόμενο των κρυπτικών εγγράφων, σε κάθε περίπτωση, δεν προκαλεί έκπληξη, αλλά ανήκει σε γνωστές κατηγορίες λογοτεχνίας στο Κουμράν.

Με άλλα λόγια, αυτοί οι κώδικες δεν χρησιμοποιήθηκαν για να αποκρύψουν αιρετική ή απαγορευμένη γνώση, αλλά πιθανότατα ως εσωτερική πρακτική—ίσως για να προσδώσουν κύρος ή να σηματοδοτήσουν γνώση που προοριζόταν για μια ομάδα εντός της κοινότητας, όπως μια ιερατική ελίτ. Η χρήση τους μπορεί να υποκινήθηκε από άλλες σκέψεις, όπως η απόδοση κύρους στους χρήστες τους—μια επίλεκτη ιερατική τάξη εντός της κοινότητας—και η διάκρισή τους από τα λαϊκά μέλη, σημειώνει το άρθρο.

Το έργο του Oliveiro, δεν κλείνει το κεφάλαιο της Κρυπτικής Β, αλλά μάλλον ανοίγει νέα ερωτήματα: Πώς μπορεί να εξηγηθεί η εσωτερική παραλλαγή στα γράμματά της;

Ποια είναι η ακριβής σχέση της με την Κρυπτική Α;

Τι ρόλο έπαιξε αυτή η γραφή στις πρακτικές των γραφέων του Κουμράν; Αυτά τα ερωτήματα, καταλήγει ο ερευνητής, αναμένουν μελλοντικές μελέτες.

Η αποκρυπτογράφηση της Κρυπτικής Β υπενθυμίζει ότι μερικές φορές το βαθύτερο μυστήριο δεν βρίσκεται στο κρυμμένο μήνυμα, αλλά στο απλό γεγονός ότι κάποιος, πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, αποφάσισε ότι αυτό το μήνυμα άξιζε να γραφτεί σε κώδικα.

Τώρα, επιτέλους, μπορούμε να το διαβάσουμε.