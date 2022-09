Alice: Αυτό είναι το πρώτο ηλεκτρικό αεροπλάνο – ΒΙΝΤΕΟ από τη δοκιμαστική πτήση

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δοκιμαστική πτήση του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού επιβατικού αεροπλάνο με το όνομα Alice.

Το αεροπλάνο της ισραηλινής εταιρείας Eviation Aircraft απογειώθηκε το πρωί της Τρίτης (27/09) από το διεθνές αεροδρόμιο Grant County της Ουάσιγκτον. Το αεροπλάνο μηδενικών εκπομπών ρύπων πέταξε σε ύψος 3.500 ποδών κατά την πτήση του που διήρκησε οκτώ λεπτά.

«Δεν έχουμε δει την τεχνολογία πρόωσης να αλλάζει στα αεροσκάφη από τότε που περάσαμε από τον εμβολοφόρο κινητήρα στον στροβιλοκινητήρα. Η δεκαετία του 1950 ήταν η τελευταία φορά που είδατε μια εντελώς νέα τεχνολογία όπως αυτή να έρχεται», ανέφερε στο CNN ο Γκρέγκορι Ντέιβις πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eviation.

Το Alice έχει σχεδιαστεί για μικρής ακτίνας πτήσεις και μπορεί να μεταφέρει έως και εννέα επιβάτες. Λειτουργεί με τεχνολογία μπαταρίας παρόμοια με αυτή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή ενός κινητού τηλεφώνου. Με 30 λεπτά φόρτισης, το αεροπλάνο μπορεί να πετάξει για μία ώρα και να καλύψει μια απόσταση περίπου 800 χιλιομέτρων, με ταχύτητα περίπου 460 χλμ. την ώρα.

Η εταιρεία θα επεξεργαστεί τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής πτήσης προκειμένου για να εξετάσει τα επόμενα βήματα και να παραδώσει αεροσκάφη στους πελάτες της έως το 2027. Βεβαίως, δεν αποκλείεται το χρονοδιάγραμμά να αλλάξει, όπως σημειώνει το CNN.

Η εταιρεία δήλωσε ότι θα αναπτύξει ένα πιστοποιημένο από την FAA αεροσκάφος μέχρι το 2025, ενώ θα ακολουθήσουν ένα ή δύο χρόνια πτητικών δοκιμών προτού μπορέσει να παραδώσει τα επιβατικά αεροπλάνα στους πελάτες της.

Η εταιρεία αναπτύσσει τρία μοντέλα του αεροσκάφους: ένα για εμπορικά δρομολόγια με 9 επιβάτες και δυνατότητα μεταφοράς περίπου 850 κιλών φορτίου, ένα μοντέλο για ιδιωτικές πτήσεις για έξι επιβάτες και ένα μόνο για μεταφορά φορτίων.

Today, our all-electric Alice aircraft electrified the skies and embarked on an unforgettable world’s first flight. See Alice make history in the video clip below. We’re honored to celebrate this groundbreaking leap towards a more #sustainable future.#electricaviation pic.twitter.com/Q9dFoTPyiB

— Eviation Aircraft (@EviationAero) September 27, 2022