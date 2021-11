WTA Finals: Δεν τα κατάφερε η Σάκκαρη – Έχασε με 2-1 σετ από την Κονταβέιτ

Μετά από ένα μεγάλο παιχνίδι, η Μαρία Σάκκαρη λύγισε σε τρία σετ και η Ανέτ Κονταβέιτ πήρε την πρόκριση για τον τελικό του WTA Finals.

Μετά από 2 ώρες και δύο λεπτά, η Εσθονή κέρδισε με 2-1 σετ (6-1, 3-6, 6-3), σταματώντας με αυτόν τον τρόπο την φετινή -εκπληκτική- σεζόν της Σάκκαρη.

Η Εσθονή ήταν η απόλυτη κυρίαρχος στο πρώτο σετ κάνοντας αψεγάδιαστο ματς, με την Μαρία να κάνει σωρεία αβίαστων λαθών, ενώ στο δεύτερο ίδρωνε για να κρατήσει το σερβίς της.

Προς το τέλος του δεύτερου σετ όμως βρήκε το πρώτο της break point στο ματς και το εκμεταλλεύτηκε, για να ισοφαρίσει τελικά σε 1-1 και να κριθεί η πρόκριση σε τρίτο σετ. Εκεί, ένα δικό της γκέιμ χάθηκε από το πουθενά στο 4-3 και η Εσθονή έφτασε στην πρόκριση, όπου τα ξημερώματα της Πέμπτης θα αντιμετωπίσει την Γκαρμπίν Μουγκουρούθα.

