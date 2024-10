«Βόμβα» Ναδάλ – Ανακοίνωσε ότι σταματάει το τένις τον Νοέμβριο

Ο Ράφα Ναδάλ γνωστοποίησε πως σκοπεύει να βάλει τέλος στη σπουδαία καριέρα του τον Νοέμβριο, μετά τους αγώνες με την Ισπανία για το κύπελλο Ντέιβις.

«Είναι μια δύσκολη στιγμή, αλλά τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα δύο προηγούμενα, είχα πολλά προβλήματα τραυματισμών κι αυτό δεν με αφήνει να συνεχίσω στο επίπεδο που επιθυμώ», τόνισε ο διάσημος 38χρονος πλέον Ισπανός σούπερ σταρ του παγκόσμιου τένις, που έχει στην κατοχή του 22 τρόπαια από τουρνουά Grand Slam.

Ο Ναδάλ αγωνίστηκε τελευταία φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού όπου έχασε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον δεύτερο γύρο, ενώ στη συνέχεια αποσύρθηκε και από τα επόμενα τουρνουά, λόγω ανησυχιών για τη φυσική κατάστασή του.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi

