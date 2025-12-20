Βλαχοδήμος: «Νιώθω καλά που είμαι σημαντικός για τη Σεβίλλη» – Τι είπε για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Μπαπέ

Δηλώσεις του Οδυσσέα Βλαχοδήμου δημοσιεύει σήμερα (20/12) η ιστοσελίδα της “AS”, με αφορμή την αναμέτρηση της Σεβίλλης με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Ο διεθνής τερματοφύλακας, ο οποίος αγωνίζεται στο σύλλογο της Ανδαλουσίας με τη μορφή του δανεισμού από τη Νιούκαστλ, δηλώνει «πολύ χαρούμενος με το πώς πάνε τα πράγματα» και πως νιώθει καλά που έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και που είναι σημαντικός για τους «ροχιμπλάνκος», με αποτέλεσμα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του στην ομάδα.

Σε ό,τι αφορά το ματς με τη Ρεάλ, ο 31 ετών γκολκίπερ τόνισε ότι αυτός και οι συμπαίκτες του θα προσπαθήσουν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα ακολουθώντας το πλάνο του προπονητή τους (και άλλοτε τεχνικού της ΑΕΚ), Ματίας Αλμέιδα. Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση για το ρεκόρ που «κυνηγάει» να καταρρίψει ο Κιλιάν Μπαπέ, αυτό των 59 γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος με τη Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο κατέχει αυτή τη στιγμή ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού κράτησε χαμηλούς τόνους, επισημαίνοντας ότι «η δουλειά του Μπαπέ είναι να πετυχαίνει γκολ και η δική μου να τα αποτρέπω».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βλαχοδήμου:

Πώς είναι η ζωή στη Σεβίλλη;

«Πολύ καλή, πολύ καλή. Από την πρώτη ημέρα, εγώ και η οικογένειά μου νιώσαμε ότι αυτό ήταν το σπίτι που λαχταρούσαμε».

Και στον σύλλογο;

«Λοιπόν, εξίσου καλά ή ακόμα καλύτερα. Νιώθω καλά που έχω περισσότερο χρόνο συμμετοχής και νιώθω σαν τερματοφύλακας. Νιώθω καλά που είμαι σημαντικός για την ομάδα και αυτό με κάνει να θέλω να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου στην προπόνηση και ειδικά στους αγώνες».

Πρώτα δεν μπορούσες να παίξεις, επειδή δεν ήσουν εγγεγραμμένος, και μετά ήταν δύσκολο να πάρεις τη θέση του βασικού από τον Νίλαντ. Ανησύχησες κάποια στιγμή;

«Όχι, επειδή γνωρίζω τους ανθρώπους που με έφεραν στη Σεβίλλη. Μου το εξήγησαν και είναι σύνηθες οι ομάδες να έχουν προβλήματα στην καταχώρηση των μεταγραφών τους στην αρχή. Μετά έπρεπε να κερδίσω τη θέση μου, κάτι που είναι φυσιολογικό, αλλά ήρθα εδώ με τη φιλοδοξία να παίξω πολύ και να είμαι σημαντικός για την ομάδα, οπότε αυτή τη στιγμή είμαι πολύ χαρούμενος με το πώς πάνε τα πράγματα».

Σε μόλις πέντε μήνες, είσαι ήδη είδωλο για τους οπαδούς, οι οποίοι σε θεωρούν ακόμη και τον καλύτερο παίκτη της ομάδας. Πώς σε κάνει να νιώθεις αυτό;

«Καταρχάς, είναι καλό να ακούς ότι ο κόσμος αναγνωρίζει τη δουλειά σου ως τερματοφύλακας, κάτι που δεν είναι πάντα ο κανόνας. Και αυτό, φυσικά, σε κάνει πολύ χαρούμενο. Από την άλλη πλευρά, όπως είπα και πριν, είμαι εδώ για να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου κάθε μέρα, γιατί, τελικά, αυτή είναι η δουλειά μου. Ο πιο σημαντικός στόχος είναι να κρατάω την εστία μου ανέπαφη και κάθε εβδομάδα είναι μια νέα πρόκληση. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Παίζουμε ως ομάδα. Δεν είναι μόνο ένας παίκτης. είναι όλη η ομάδα. Αν κρατήσουμε την εστία μας ανέπαφη, σχεδόν πάντα καταφέρνουμε να κερδίζουμε αυτή τη σεζόν και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να πετύχουμε».

Η Σεβίλλη έχει παράδοση σε σημαντικούς τερματοφύλακες, όπως ο Μπόνο πρόσφατα ή ο Πάλοπ πριν από χρόνια. Βλέπεις τον εαυτό σου να… ριζώνει και να συνεχίζει αυτή την παράδοση για πολλά χρόνια στη Σεβίλλη;

«Ναι, είναι δυνατό. Η αλήθεια είναι ότι είμαι δανεικός εδώ. Όπως είπα και πριν, εγώ και η οικογένειά μου νιώθουμε πολύ άνετα εδώ, αλλά το ποδόσφαιρο είναι μια καθημερινή υπόθεση. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί το καλοκαίρι. Έχω συμβόλαιο με τη Νιούκαστλ και δεν ξέρω τι θα συμβεί το καλοκαίρι, αλλά νιώθω χαρούμενος στη Σεβίλλη».

Για να κλείσουμε το 2025, τίποτα λιγότερο από μια εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Ένας αγώνας που λένε ότι όλοι οι παίκτες θέλουν να παίξουν, αλλά ίσως υπερβολικός για αυτή την ομάδα της Σεβίλλης, δεν νομίζεις;

«Το να αντιμετωπίζεις τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» είναι κάτι που όλοι οι παίκτες θέλουν να κάνουν κάποια στιγμή. Είναι μια υπέροχη εμπειρία να ζήσεις, να δεις, να παίξεις, να απολαύσεις. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σε αυτόν τον αγώνα, ακολουθώντας το σχέδιο του προπονητή μας να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τα λάθη, να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι και να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Ο Μπαπέ απέχει δύο γκολ από το να ξεπεράσει το ρεκόρ των 59 γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο σε ένα ημερολογιακό έτος. Σε παρακινεί το να τον εμποδίσεις να το πετύχει;

«Η δουλειά μου είναι να μη δέχεται γκολ η Σεβίλλη, αλλά είναι η ίδια δουλειά σε κάθε αγώνα. Δεν αλλάζει επειδή παίζουμε με τη Ρεάλ Μαδρίτης ή επειδή ο Μπαπέ μπορεί να σπάσει ένα ρεκόρ».

Έχει η Σεβίλλη κάποιες πιθανότητες;

«Φυσικά, όλοι γνωρίζουμε την ποιότητα της Ρεάλ Μαδρίτης και πόσο δύσκολο θα είναι, αλλά η εστίασή μας είναι στο να ξεκινήσουμε καλά, να κάνεουμε ένα καλό παιχνίδι και στη συνέχεια να δούμε τι λέει το τελικό σκορ».

Έχεις οραματιστεί τον αγώνα; Βλέπεις τον εαυτό σου να κάνει πολλές αποκρούσεις;

«Συνήθως δεν οραματίζομαι αγώνες και έχουμε ακολουθήσει την ίδια διαδικασία γι’ αυτόν. Ίσως η μόνη διαφορά είναι ότι είναι ο τελευταίος αγώνας του 2025 και θέλουμε να τελειώσουμε με μια καλή νότα. Αλλά μπαίνουμε με την ίδια νοοτροπία και τους ίδιους κανόνες όπως πάντα».

Θα είναι μια σπουδαία μονομαχία ανάμεσα σε εσένα και τον Κουρτουά.

«Νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Τον έχω παρακολουθήσει κάποιες φορές και είναι πολύ καλός. Όταν ήμουν στην Μπενφίκα και παίζαμε στο Champions League, τον παρακολουθούσα αρκετά. Έχει δείξει το υψηλό επίπεδό του πολλές φορές σε κάθε τουρνουά που έχει αγωνιστεί».

Τι εύχεσαι για το 2026;

«Υγεία στην οικογένειά μου, στους συμπαίκτες μου και σε εμένα, που είναι το πιο σημαντικό. Και μετά, να κερδίσουμε πολλούς αγώνες ώστε οι οπαδοί μας να μπορούν να τους απολαύσουν».