Βίντεο – σοκ: Ποδοσφαιριστής πέθανε αφού χτυπήθηκε από κεραυνό κατά τη διάρκεια αγώνα

Τραγική κατάληξη είχε ποδοσφαιρικός αγώνας στο Περού, όταν ένας κεραυνός χτύπησε τον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα τον θάνατο του 39χρονου ποδοσφαιριστή Χοσέ Ούγκο ντε λα Κρους Μέζα και αρκετούς τραυματίες.

Ο Μέζα συμμετείχε σε τοπικό αγώνα στην περιοχή Χουανκάγιο ανάμεσα στις ομάδες Juventud Bellavista και Familia Chocca, λίγο αφότου ο διαιτητής είχε διακόψει το παιχνίδι εξαιτίας της καταιγίδας που πλησίαζε.

Ο κεραυνός έπληξε άμεσα τον Μέζα, προκαλώντας τον θάνατό του, ενώ αρκετοί άλλοι παίκτες τραυματίστηκαν. Ο τερματοφύλακας Χουάν Τσόκα Γιακτά, 40 ετών, υπέστη σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

🚨🇵🇪LIGHTNING STRIKES SOCCER MATCH IN PERU

Jose Hugo de la Cruz Meza, 39, was killed instantly, and 5 players were injured during a regional tournament in Chilca.

Goalkeeper Juan Chocca Llacta, 40, also received a direct strike and was rushed to hospital in a taxi with serious… pic.twitter.com/7zdnwAoc8c

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 4, 2024