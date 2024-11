Αμερικανικές εκλογές 2024: Φράχτες υψώνονται στον Λευκό Οίκο και σε κυβερνητικά κτίρια – Η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται για μεταεκλογικό χάος

Η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται για ενδεχόμενες ταραχές μετά την ημέρα των προεδρικών εκλογών, καθώς οι Αρχές τοποθετούν φράχτες γύρω από κυβερνητικά κτίρια, συμπεριλαμβανομένης της κατοικίας της Αντιπροέδρου, και επιχειρήσεις οχυρώνονται, έχοντας καλύψει τις βιτρίνες τους.

Οι ενέργειες αυτές, ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης μεταξύ του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις, αντανακλούν την έντονη πόλωση που έχει αναδυθεί στις ΗΠΑ.

Η Μυστική Υπηρεσία τοποθέτησε μεταλλικούς φράχτες ύψους 2,5 μέτρων γύρω από τον Λευκό Οίκο, καθώς και στην κατοικία της Χάρις. Παρότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απειλή για βία, όπως αναφέρουν οι αξιωματούχοι, τα μέτρα κρίθηκαν απαραίτητα για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Επιπλέον, φράχτες περιβάλλουν το Υπουργείο Οικονομικών, τμήματα της πλατείας Lafayette και το Καπιτώλιο, όπου έχουν τοποθετηθεί προσωρινοί μεταλλικοί φράχτες.

Αντίστοιχες ενέργειες λαμβάνουν χώρα και στο συνεδριακό κέντρο του West Palm Beach στη Φλόριντα, καθώς η Μυστική Υπηρεσία συνεργάζεται στενά με ομοσπονδιακούς και τοπικούς φορείς για την εξασφάλιση αυξημένων επιπέδων ασφάλειας την ημέρα των εκλογών.

Όπως ανέφερε η υπηρεσία, τα μέτρα αυτά δεν σχετίζονται με κάποια συγκεκριμένη απειλή, αλλά αποτελούν μέρος ενός γενικού πλάνου προστασίας.

Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και επιχειρήσεων στην Ουάσινγκτον έχουν λάβει συστάσεις να ενισχύσουν το προσωπικό ασφαλείας, να ετοιμάσουν υλικά για δημιουργία φραχτών και να εξασκηθούν σε διαδικασίες εκκένωσης κτιρίων.

