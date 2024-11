Ιράν: Αγνοείται η τύχη της φοιτήτριας που αψήφισε το καθεστώς με το γυμνό σώμα της

Αγνοείται η τύχη της Ιρανής φοιτήτριας που γδύθηκε σε δημόσια θέα έξω από το πανεπιστήμιο που φοιτά στην Τεχεράνη το Σάββατο (2/11) ως ένδειξη διαμαρτυρίας στους αυστηρούς κανόνες που έχει επιβάλλει η αστυνομία ηθών, καταπατώντας τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι η φοιτήτρια προχώρησε στην εν λόγω θαρραλέα και συμβολική πράξη διαμαρτυρίας εντός της πανεπιστημιούπολης του Ισλαμικού Πανεπιστημίου Azad στην Τεχεράνη, και στη συνέχεια συνελήφθη.

Το περιστατικό φαίνεται πως σημειώθηκε, αφού την επέπληξαν άνδρες της αστυνομίας ηθών για τη μαντίλα της. Σύμφωνα με το ιρανικό φοιτητικό κανάλι κοινωνικής δικτύωσης, Amir Kabir. η γυναίκα είχε προηγουμένως παρενοχληθεί από μέλη της Basij, μιας ιρανικής εθελοντικής παραστρατιωτικής ομάδας, μέσα στους χώρους του πανεπιστημίου, που έσκισαν τη μαντίλα και τα ρούχα της.

In Iran, a woman who was accosted by the "morality police" for not wearing hijab removes her clothing & roams the streets in defiance. She has since been arrested by IRGC forces and forcibly disappeared. This is the brave face of true resistance.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι η φοιτήτρια έβγαλε τα ρούχα της αφού δύο μέλη του προσωπικού ασφαλείας της «μίλησαν ήρεμα» και την προειδοποίησαν ότι παραβιάζει τον ενδυματολογικό κώδικα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς συνέβη, ωστόσο ανθρωπιστικές οργανώσεις καταγγέλλουν πως η φοιτήτρια υπέστη σωματική και σεξουαλική βία κατά τη σύλληψή της και εκφράζουν την ανησυχία τους για τις συνθήκες υπό τις οποίες κρατείται.

Συγκεκριμένα, ήδη από χτες, Κυριακή (3/11), η Διεθνής Αμνηστία του Ιράν κάλεσε για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση της Ιρανής φοιτήτριας, ζητώντας την προστασία της από βασανιστήρια και άλλες κακοποιήσεις όσο παραμένει υπό κράτηση, και τόνισε ότι πρέπει να της δοθεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με δικηγόρο και με την οικογένειά της.

“Οι καταγγελίες για ξυλοδαρμό και σεξουαλική βία κατά τη σύλληψή της πρέπει να διερευνηθούν από ανεξάρτητους και αμερόληπτους φορείς” πρόσθεσε, απαιτώντας να αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους.

Iran's authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran's Islamic Azad University.

Κρατείται σε άγνωστη τοποθεσία;

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Habib Khan, σε ανάρτησή του στα social media υποστήριξε ότι η νεαρή φοιτήτρια ονομάζεται Ahoo Daryaei. «Για να αποσπάσει την προσοχή από την οργή για τους κανόνες του χιτζάμπ, το ιρανικό καθεστώς ισχυρίζεται ότι η Ahoo Daryaei είναι ψυχικά άρρωστη και έχει σταλεί σε ψυχιατρική κλινική. Συνελήφθη από το καθεστώς και αυτή τη στιγμή κρατείται σε άγνωστη τοποθεσία».

This iconic photo is now part of Iranian history, capturing the deep frustration of women with the regime—a powerful statement against repression.