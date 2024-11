Ιράν: Φοιτήτρια έβγαλε τα ρούχα της σε ένδειξη διαμαρτυρίας και συνελήφθη – Δείτε βίντεο

Το Ιρανικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας ζήτησε την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση μιας φοιτήτριας, η οποία συνελήφθη έπειτα από την ημίγυμνη διαμαρτυρία της κατά του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα του πανεπιστημίου.

Η γυναίκα φαίνεται υπήρξε θύμα σωματικής παρενόχλησης από αξιωματικούς ασφαλείας λόγω του «λάθους» τρόπου με τον οποίο φορούσε το χιτζάμπ της, σύμφωνα με ρεπορτάζ του euronews.com.

Το περιστατικό συνέβη στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο Αζάντ της Τεχεράνης, όπου βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) δείχνει τη γυναίκα να διαμαρτύρεται σε μια αίθουσα διδασκαλίας, κερδίζοντας τα χειροκροτήματα των συμφοιτητών της για το θάρρος της.

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran’s Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm

