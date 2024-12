United Cup: Τσιτσιπάς – Σάκκαρη νίκησαν με ανατροπή την Ισπανία και παίζουν για την πρωτιά – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη χάρισαν στην ελληνική ομάδα τη νίκη με 2-1 επί της Ισπανίας, στον πρώτο αγώνα της στο United Cup.

Στο καθοριστικό ματς του μικτού διπλού στο Περθ, το ελληνικό δίδυμο επικράτησε με ανατροπή των Σέρχιο Μάρτος Γκόρνες και Ιβόν Καβάλ-Ρέιμερς 4-6, 6-3, 10-6 και ολοκλήρωσαν την ολική επιστροφή της εθνικής ομάδας, που είχε ξεκινήσει με ήττα της Σάκκαρη από την Τζέσικα Μπούθας.

Ο Τσιτσιπάς στη συνέχεια νίκησε τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα για να έρθει η νίκη στο διπλό, που δίνει τη δυνατότητα στην ελληνική ομάδα να παλέψει για την πρωτιά του 3ου ομίλου και την πρόκριση στα προημιτελικά απέναντι στο Καζακστάν, τη Δευτέρα 30/12 (οι αγώνες αρχίζουν στις 4 π.μ. ώρα Ελλάδας).

Ο Τσιτσιπάς και η Σάκκαρη έχασαν το πρώτο σετ 6-4, αλλά στο δεύτερο ανέβασαν την απόδοσή τους, πέτυχαν νωρίς το break και κράτησαν ως το τελικό 6-3. Στο super tie-break το ελληνικό δίδυμο πήρε από την αρχή ένα προβάδισμα 2-3 πόντων, οι Ισπανοί μείωσαν σε 7-6, αλλά με τρεις διαδοχικούς πόντους το “γαλανόλευκο” ζευγάρι “κλείδωσε” τη νίκη.

Comeback complete 😤@steftsitsipas and @mariasakkari def. Cavalle-Reimers/Martos Gornes 4-6 6-3 [10-6] to deliver a special victory for Team Greece.#UnitedCup pic.twitter.com/6Z4OQwJHN9

— United Cup (@UnitedCupTennis) December 28, 2024