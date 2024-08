Τρομακτικό ατύχημα στη F1: Οδηγός βγαίνει ζωντανός από φωτιά σε μονοθέσιο έπειτα από πρόσκρουση – ΒΙΝΤΕΟ

Παρ’ ολίγον τραγωδία στην F1. Ατύχημα συνέβη στα δοκιμαστικά στο πλαίσιο του Grand Prix της Ολλανδίας με το μονοθέσιο της Williams να τυλίγεται στις φλόγες.

Δείτε σχετική ανάρτηση

Sargeant was coming out of Turn 3 when he lost control and then clattered into the barriers #F1 #DutchGP pic.twitter.com/EMOIl4Y3C3 — Formula 1 (@F1) August 24, 2024

Όλα έγιναν κατά τη διάρκεια της προσπάθειας στα δοκιμαστικά το Σάββατο (24/8) με τον οδηγό Logan Sargeant σε μια στιγμή να χάνει τον έλεγχο του μονοθέσιου του, το οποίο αφού προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, πήρε φωτιά.

Ευτυχώς, ο οδηγός πρόλαβε να βγει εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία του, όπως ανακοινώθηκε. Το ατύχημα συνέβη λόγω της ολισθηρότητας στην πίστα, αφού την ώρα των δοκιμαστικών έπεφτε ψιλόβροχο.

Logan Sergeant has come in contact with the barriers causing a fire and ending his FP3 session in the #dutchGP pic.twitter.com/PI1zHP2Lnz — Korir Edward (@f1liveke) August 24, 2024

Δείτε βίντεο από το ατύχημα