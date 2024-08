Ναυάγιο στην Σικελία: Αρχίζει έρευνα για ανθρωποκτονία για το Bayesian – Τι αποκάλυψε ο επικεφαλής των συνεργείων διάσωσης – ΒΙΝΤΕΟ

Ο εισαγγελέας Αμπρόζιο Καρτόζιο ανακοίνωσε την εκκίνηση ερευνών για ανθρωποκτονία για το γιοτ που βυθίστηκε ανοιχτά της Σικελίας, ενώ διευκρίνισε ότι προσώρας η έρευνα δεν στρέφεται κατά κάποιου συγκεκριμένου προσώπου και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής εισαγγελέας Ραφαέλε Καμαράνο είπε ότι οι εκπρόσωποι των Αρχών αναμένεται να υποβάλουν τους επιζώντες σε αλκοτέστ και τεστ για ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών, προσθέτοντας ότι θα υπάρξουν ανακρίσεις για να μάθουν ακριβώς πώς χάθηκαν επτά ζωές. «Θα ανακαλύψουμε πόσα ήξεραν ή σε ποιο βαθμό προειδοποιήθηκαν όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο γιοτ», δεσμεύτηκε.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι η Hannah Lynch, η 18χρονη κόρη του μεγιστάνα της τεχνολογίας Mike Lynch, βρέθηκε μόνη στην καμπίνα της στο ναυάγιo 50 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσσας. Αυτό ανέφερε ο επικεφαλής των σωστικών συνεργείων σε σημερινή συνέντευξη Τύπου αναφορικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση του ναυαγίου του Bayesian που στοίχισε τη ζωή σε επτά συνολικά ανθρώπους.

Όπως τόνισε ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Girolamo Bentivoglio Fiandra, στους δημοσιογράφους άλλοι πέντε, συμπεριλαμβανομένου και του πατέρα της άτυχης κοπέλας βρέθηκαν σε ξεχωριστό διαμέρισμα του σούπερ γιοτ. Σύμφωνα με τον Fiandra, το Bayesian έπεσε στο πλάι καθώς βυθίστηκε, ενώ τόνισε ότι έγινε φανερό στους δύτες πως τα θύματα της καταστροφής προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο στο πλάι του πλοίου, που «κοιτούσε» προς την επιφάνεια, λίγο πριν πεθάνουν.

Officials are asked about the Bayesian crew’s responsibilities considering all but one member survived the sinking.

We want to “discover how much they knew and to what extent all the people [passengers] were warned”, they tell media. https://t.co/7PrDma1D7Y

📺 Sky 501 pic.twitter.com/NYn4BKmwPl

— Sky News (@SkyNews) August 24, 2024