Γερμανία: Συνελήφθη ύποπτος για την επίθεση με 3 νεκρούς στο Ζόλινγκεν – Συγκλονιστικές μαρτυρίες: «Άνθρωποι πεσμένοι στο έδαφος και αίμα»

Η ειδική αστυνομική μονάδα SEK έχει προχωρήσει σε μια σύλληψη πιθανού υπόπτου για τη χθεσινοβραδινή (23/8) επίθεση με μαχαίρι στο Ζόλινγκεν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων οκτώ. Για «τρομερό γεγονός» έκανε λόγο ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, η SEK συνέλαβε τα ξημερώματα έναν άνδρα στο διαμέρισμα των γονέων του, έπειτα από πληροφορία που έλαβε από μάρτυρα ο οποίος αναγνώρισε τον ύποπτο από προηγούμενο αδίκημα. Δεν είναι πάντως ακόμα σαφές, εάν πρόκειται πράγματι για τον δράστη της χθεσινής επίθεσης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς ανέφερε ότι έχει επικοινωνήσει με τον δήμαρχο της πόλης Τιμ Κούρτσμπαχ και δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένος» από την επίθεση. «Θρηνούμε για τα θύματα και συμπαραστεκόμαστε στους συγγενείς. Εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση. Ο δράστης πρέπει να συλληφθεί σύντομα και να τιμωρηθεί στον μέγιστο βαθμό του νόμου», δήλωσε ο κ. Σολτς.

Προηγουμένως την οδύνη τους είχαν εκφράσει και οι επικεφαλής των άλλων κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού, ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ (Πράσινοι) και ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ (FDP).

Η αστυνομία πάντως δεν έχει σημάνει λήξη συναγερμού και εξακολουθεί να συνιστά «προσοχή» στους πολίτες που κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης.

Συγκλονισμένη δήλωσε σήμερα η υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Νάνσι Φέζερ από τη βάναυση επίθεση που προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων πέντε χθες, Παρασκευή, στην Ζόλινγκεν, στην δυτική Γερμανία.

“Η βάναυση επίθεση που διαπράχθηκε στη διάρκεια της γιορτής της πόλης Ζόλινγκεν μας συγκλονίζει βαθιά”, αναφέρει η υπουργός σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, προσθέτοντας ότι “οι υπηρεσίες ασφαλείας θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να συλλάβουν τον δράστη της επίθεσης και να διευκρινίσουν το υπόβαθρό της”.

Τα κίνητρα του δράστη του εγκλήματος παραμένουν άγνωστα.

“Λαμβάνονται καταθέσεις από θύματα και αυτόπτες μάρτυρες. Πολυπληθής ομάδα της αστυνομίας αναζητά αυτήν την ώρα τον δράστη”, σημείωσε η αστυνομία σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το πρωί.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 21:40 τοπική ώρα (22:40 ώρα Ελλάδος) χθες Παρασκευή, όταν άγνωστος άνδρας επιτέθηκε σε πολλούς ανθρώπους με μαχαίρι στη διάρκεια του φεστιβάλ της Ζόλινγκεν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Με ανάρτησή τους στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία έχουν στη διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και βίντεο, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψη του υπόπτου που διαφεύγει.

“Ερχόμενος από το πουθενά, ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι μαχαίρωσε στην τύχη ανθρώπους και τους σκότωσε”, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ο Χέρμπερτ Ρόιλ, από το σημείο της επίθεσης το οποίο επισκέφθηκε στη διάρκεια της νύχτας.

“Γιατί; Κανείς δεν ξέρει. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα προς το παρόν για το κίνητρο, για το άτομο αυτό”, πρόσθεσε.

Μετά την επίθεση που διαπράχθηκε κατά τις εκδηλώσεις για την 650ή επέτειο από την ίδρυση της πόλης αυτής, η περιοχή “αποκλείστηκε σε μεγάλο βαθμό”, σύμφωνα με την αστυνομία του Ντίσελντορφ.

Τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που ήταν παρούσες εκεί στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, συνέδραμαν μέλη των ειδικών δυνάμεων, σύμφωνα με φωτορεπόρτερ του AFP που βρισκόταν στο σημείο, η οποία πρόσθεσε ότι στις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό του δράστη μετείχε επίσης ένα ελικόπτερο.

“Απόψε στη Ζόλινγκεν βρισκόμαστε όλοι σε σοκ, αισθανόμαστε φρίκη και μεγάλη θλίψη. Θέλαμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί την επέτειο της πόλης μας και τώρα αναγκαζόμαστε να θρηνήσουμε θανάτους και τραυματισμούς. Μου ραγίζει την καρδιά η επίθεση στην πόλη μας. Με δάκρυα στα μάτια σκέφτομαι αυτούς που χάσαμε. Προσεύχομαι για όσους παλεύουν ακόμη για τη ζωή τους”, δήλωσε ο δήμαρχος της Ζόλινγκεν Τιμ Κούρτσμπαχ.

