Γαλλία: Έκρηξη σε αυτοκίνητα που βρίσκονταν μπροστά από συναγωγή – Ένας τραυματίας – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα, ένα εκ των οποίων περιείχε φιάλη αερίου, πυρπολήθηκαν σήμερα το πρωί μπροστά σε συναγωγή της Λα Γκραντ-Μοτ, στη νότια Γαλλία, προκαλώντας έκρηξη από την οποία τραυματίστηκε μέλος της δημοτικής αστυνομίας, ανακοίνωσε η χωροφυλακή και οι δημοτικές αρχές της πόλης.

🔴🔵🟡 Explosion in front of the Beth Yaacov synagogue in La Grande-Motte, in Hérault, France 🇫🇷 pic.twitter.com/WYZfqkxAGL

