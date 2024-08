Πανικός σε κάμπινγκ στην Γαλλία: Ξέσπασε φωτιά και απομακρύνθηκαν 3.000 παραθεριστές – ΒΙΝΤΕΟ

Το βράδυ της Κυριακής, 18 Αυγούστου, τρεις χιλιάδες παραθεριστές αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από κάμπινγκ στο Κανέ-αν-Ρουσιγιόν, στην περιοχή των Ανατολικών Πυρηναίων στην Νότια Γαλλία, εξαιτίας πυρκαγιάς που οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική.

Η φωτιά, ενισχυμένη από τους ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 80χλμ/ώρα, εκδηλώθηκε στις 02.00 τοπική ώρα.

Οι παραθεριστές μεταφέρθηκαν σε δημοτικό κτίριο.

Άλλη μία πυρκαγιά, η σοβαρότερη της περιόδου στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στο Φροντινιάν στην περιφέρεια του Ερό κοντά στο Μονπελιέ και τέθηκε υπό έλεγχο από 600μελή πυροσβεστική δύναμη κατά την διάρκεια της νύκτας που παραμένει σε επιφυλακή.



Η πυρκαγιά του Φροντινιάν είναι η μεγαλύτερη του φετινού καλοκαιριού στην Γαλλία, μετά την πυρκαγιά του Ιουνίου στο Βιντομπάν, στην περιφέρεια του Βαρ.

