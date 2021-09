Άρτουρ Μέλο: Τροχαίο για τον παίκτη της Γιουβέντους – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα είχε στο Τορίνο ο Άρτουρ Μέλο της Γιουβέντους το πρωί της Τετάρτης (22/9). Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα αναρρώνει από την επέμβαση που είχε κάνει κι έτσι δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Σπέτσια.

Ο Βραζιλιάνος μέσος τράκαρε χωρίς ευτυχώς ο ίδιος να χτυπήσει. Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο και για την γκρι Φεράρι που οδηγούσε, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές στο μπροστινό μέρος της.

❗️| Arthur Melo was involved in a car accident this morning. The Brazilian, not responsible for the incident, was unharmed (@junews24com) pic.twitter.com/DPJSAIp7HL

— JuveFC (@juvefcdotcom) September 22, 2021