Το φουτουριστικό στάδιο της Σαουδικής Αραβίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2034 και το αμφιλεγόμενο πρότζεκτ Neom

Το μέλλον που οραματίζεται η Σαουδική Αραβία και ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, εκτείνεται σε μια απόσταση 170 χιλιομέτρων και σε υψόμετρο 350 μέτρων. Ποιους όμως αφορά;

H Σαουδική Αραβία, στο βορειοδυτικό της τμήμα, προετοιμάζεται να παρουσιάσει μια από τις πιο εντυπωσιακές δημιουργίες του 21ου αιώνα, στο πλαίσιο της φιλοδοξίας της να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034.

Το πρότζεκτ Neom, ένα τεράστιο και φιλόδοξο αστικό εγχείρημα, θα φιλοξενήσει ένα νέο στάδιο ποδοσφαίρου, που αναμένεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια του αθλητικού χώρου και της βιωσιμότητας.

Το Neom, μια πόλη-πρότζεκτ που προβλέπεται να λειτουργήσει ως πρότυπο για τις πόλεις του μέλλοντος, ενσωματώνει το συγκεκριμένο στάδιο ως μέρος της ευρύτερης ανάπτυξής της. Το στάδιο χωρητικότητας 45 χιλιάδων θέσεων θα βρίσκεται 350 μέτρα πάνω από το έδαφος, ενσωματωμένο στην άκρη ενός βράχου, προσφέροντας θεαματική θέα και μοναδική εμπειρία στους θεατές. Τα σχέδια προβλέπουν ότι οι επισκέπτες θα φτάνουν στο στάδιο μόνο με αυτόνομα οχήματα και ταχύτατους ανελκυστήρες, εξασφαλίζοντας μια σύγχρονη και ταυτόχρονα ασφαλή άφιξη.

NEOM Stadium 🏟​

Most unique stadium in the world 🤯​

Run entirely on renewable energy ♻️​

Pitch positioned 350m+ above ground 🔝​

​

An experience like no other, NEOM Stadium will use the most advanced technology in the world 🇸🇦

​#Saudi2034bid #GrowingTogether

— Saudi Arabia FIFA World Cup™️ 2034 bid (@Saudi2034bid) August 2, 2024