Θλίψη στη Formula 1- Πέθανε ο Φίλιπ Στράιφ

Θλίψη προκάλεσε στη Formula 1, η είδηση του θανάτου του Φιλίπ Στράιφ. Ο Γάλλος πρώην πιλότος της F1 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών.

Την δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε η F1Media, επίσημος φορέας επικοινωνίας της F1.

«Με λύπη πληροφορήθηκα για τον θάνατο του Φιλίπ Στράιφ. Εδειξε απίστευτο θάρρος και αποφασιστικότητα σε όλη του την ζωή», έγραψε ο πρόεδρος της F1, Στέφανο Ντομενικάλι σε ανάρτηση του στο Twitter.

Stefano Domenicali:

I am saddened to hear that Philippe Streiff has passed away. He showed incredible guts and determination throughout his life. The way he overcame his accident and rebuilt his life was inspirational. We all send our condolences to his family at this sad time.

— F1 Media (@F1Media) December 24, 2022