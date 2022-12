Επέστρεψε στη Γαλλία το «Ερπετό» – Ελεύθερος ο σίριαλ κίλερ που έγινε σειρά στο Netflix

Ο Γάλλος σίριαλ κίλερ Σαρλ Σομπράζ, 78 ετών, γνωστός ως «Το Ερπετό», ο οποίος απελάθηκε από τις αρχές του Νεπάλ αφού πέρασε εκεί σχεδόν 20 χρόνια στη φυλακή για το φόνο δύο τουριστριών από τη Βόρεια Αμερική, επέστρεψε σήμερα το πρωί στη Γαλλία.

Ύποπτος για μια εικοσαριά φόνους στα χρόνια του 1970 στην Ασία, ο άνθρωπος που ενέπνευσε μια σειρά του Netflix έφθασε στο αεροδρόμιο Ρουασί Σαρλ-ντε-Γκωλ στο Παρίσι με αεροπλάνο προερχόμενο από την Ντόχα του Κατάρ και παρελήφθη αμέσως από την αστυνομία, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που ταξίδευε μαζί του.

Μετά τους ελέγχους, ο Σαρλ Σομπράζ αναχώρησε διακριτικά από το αεροδρόμιο, έγινε γνωστό από αερολιμανική πηγή, «στήνοντας» τους πολυάριθμους φωτογράφους που τον περίμεναν.

Μέσα στο αεροπλάνο με το οποίο έφθασε τράνζιτ χθες, Παρασκευή, το βράδυ στην Ντόχα, ο Σομπράζ διαβεβαίωσε το δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου πως είναι «αθώος» των εγκλημάτων που του αποδίδονται.

«Είμαι αθώος για όλες αυτές τις υποθέσεις, εντάξει; (…) Όλα οικοδομήθηκαν πάνω σε πλαστά έγγραφα», ισχυρίστηκε σ’ αυτή την αποκλειστική συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Έχω πολλά να κάνω. Πρέπει να υποβάλω μήνυση σε πολλά πρόσωπα, περιλαμβανομένου του κράτους του Νεπάλ».

«Ο δικαστής, χωρίς να ρωτήσει τον παραμικρό μάρτυρα (…) και χωρίς να επιτρέψει στον κατηγορούμενο να παρουσιάσει το παραμικρό επιχείρημα, έγραψε την ετυμηγορία», πρόσθεσε. «Τα δικαστήρια του Νεπάλ, (…) όλοι οι δικαστές, ήταν μεροληπτικοί».

