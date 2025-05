Θάνατος 19χρονου σε «αθώο» παιχνίδι σύγκρουσης – Εκκλήσεις των ειδικών για απαγόρευση του επικίνδυνου αθλήματος

Η είδηση του θανάτου ενός 19χρονου στη Νέα Ζηλανδία έχει αναζωπυρώσει τις εκκλήσεις για την απαγόρευση ενός επικίνδυνου «αθλήματος σύγκρουσης», που έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ryan Satterthwaite άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Δευτέρας, αφού υπέστη σοβαρό τραύμα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ενός αυτοσχέδιου παιχνιδιού «σύγκρουσης» την Κυριακή το απόγευμα, εμπνευσμένο από το αμφιλεγόμενο «Run It Straight».

Αξιωματούχος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι ο 19χρονος συμμετείχε σε ένα αυθόρμητο παιχνίδι με φίλους, όταν συνέβη ο μοιραίος τραυματισμός.

«Ήταν ένα αυθόρμητο παιχνίδι μεταξύ φίλων, όχι μια προγραμματισμένη διοργάνωση», δήλωσε στην εφημερίδα New Zealand Herald. «Παρόλο που δεν πρόκειται για εγκληματική υπόθεση, η αστυνομία θα συνεχίσει να ερευνά» το περιστατικό, πρόσθεσε.

Ο Satterthwaite μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο από τους φίλους του, αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι, που εμπνέεται από το ολοένα και πιο δημοφιλές «Run It Straight», περιλαμβάνει δύο άτομα που τρέχουν από αντίθετες κατευθύνσεις -σε έναν στενό διάδρομο 20 μέτρων- και συγκρούονται απευθείας, πέφτοντας ο ένας πάνω στον άλλον με όλη τους τη δύναμη, χωρίς κανένα προστατευτικό εξοπλισμό.

Το λεγόμενο «Run It Straight» έχει αποκτήσει κοινό, με τους οργανωτές να το διαφημίζουν ως «το πιο σκληρό νέο μαχητικό άθλημα στον κόσμο».

«Η νίκη ανήκει σε αυτόν που κυριαρχεί στη σύγκρουση», αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του αθλήματος.

Παρά τη δημοφιλία του στο διαδίκτυο, ο θάνατος του Satterthwaite έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο εκκλήσεις για την απαγόρευσή του. Επαγγελματίες υγείας προειδοποιούν ότι η πρακτική αγνοεί δεκαετίες έρευνας για την πρόληψη τραυμάτων στο κεφάλι.

Η νευροεπιστήμονας δρ. Helen Murray χαρακτήρισε το άθλημα «απαράδεκτο ρίσκο».

«Υπάρχει προφανώς υψηλός κίνδυνος τραυματισμού στο κεφάλι σε αυτό το γεγονός, γι’ αυτό και δεν το υποστηρίζω», δήλωσε στη New Zealand Herald.

Η καθηγήτρια Patria Hume, ειδική στην αθλητική επιστήμη και την πρόληψη τραυματισμών, είπε ότι το συγκεκριμένο άθλημα είναι «ένα βήμα προς τα πίσω». «Πρόκειται για ένα ριψοκίνδυνο και επικίνδυνο θέαμα», σχολίασε.

«Η επιστήμη είναι ξεκάθαρη – οι επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις στο κεφάλι αυξάνουν τον κίνδυνο μακροπρόθεσμης εγκεφαλικής βλάβης», εξήγησε.

Ο Αυστραλός νευρολόγος δρ. Alan Pearce συμφώνησε. «Είναι τρέλα. Αφαιρείς την τεχνική και τη στρατηγική και την αντικαθιστάς με ωμή βία», σχολίασε.

Ο ιδρυτής του «Run It Straight», Christian Lesa, δήλωσε ότι η στήριξη από την κοινότητα παραμένει ισχυρή παρά την κατακραυγή. «Όταν η κοινότητα είναι εκεί και το αγαπάει όπως κι εγώ, αυτό σημαίνει πολλά», είπε.

