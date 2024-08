Συγκλονίζει ο Νόα Λάιλς: «Μεγάλωσα σε αίρεση, ήθελαν να ελέγχουν εμένα και τη μητέρα μου» – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Σε συνταρακτικές αποκαλύψεις για τη ζωή του προχώρησε ο Αμερικανός σπρίντερ Νόα Λάιλς, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Σε συνέντευξή του, ο Λάιλς δεν δίστασε να αναφέρει ότι μεγάλωσε μέσα στους κόλπους αίρεσης, λόγω της οποίας η ανατροφή του ήταν ιδιαιτέρως αυστηρή.

Όπως εξήγησε στο people.com, οι γονείς του ήταν μέλη μιας εκκλησιαστικής ομάδας που ήλεγχε με ποιους μπορούσαν να βγουν ραντεβού, όριζε στις μαμάδες να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους στο σπίτι και τους μάθαινε ότι ο πατέρας ήταν «ο αρχηγός του νοικοκυριού».

«Ήταν μια αίρεση», ομολόγησε ο Αμερικανός σπρίντερ και πρόσθεσε: «Τα πράγματα ήταν πάρα πολύ αυστηρά». Μολονότι, ο Λάιλς και η οικογένειά του μετακόμισαν στη συνέχεια στη Βόρεια Καρολίνα, παραδέχεται ότι η συγκεκριμένη «εκκλησία» εξακολουθούσε να επηρεάζει τις απόψεις του ίδιου και της μαμάς του. «Ακόμα και τώρα, εξακολουθεί να δυσκολεύεται να εμπιστευτεί την Εκκλησία γενικά, αλλά ποτέ δεν έχασε την πίστη της στη θρησκεία και νομίζω ότι μας το ενστάλαξε αυτό», είπε ο Λάιλς που εξήρε τη συμβολή και την προσφορά της μητέρας του σε όλη του την πορεία μέχρι την απόλυτη καταξίωση με το χρυσό στο Παρίσι.

Δείτε σχετική ανάρτηση

Noah Lyles:

How It Started How It Ended pic.twitter.com/e4VKab9d5m

— Hater Report (@HaterReport_) August 11, 2024