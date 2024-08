Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Άρρωστος με κορονοϊό ο Νόα Λάιλς – Σωριάστηκε στον τερματισμό των 200μ. και αποχώρησε με καροτσάκι – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 κατέκτησε ο Νόα Λάιλς. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης στα 100 μέτρα ξεκίνησε πολύ καλά στο 200άρι, αλλά στο φινάλε φάνηκε να ξεμένει από δυνάμεις και τελικά κατέλαβε την τρίτη θέση.

Αμέσως μετά τον τερματισμό του, ο Νόα Λάιλς φάνηκε να αντιμετωπίζει προβλήματα με την αναπνοή του και έπεσε εξαντλημένος στο ταρτάν. Μάλιστα, ο Αμερικανός χρειάστηκε καροτσάκι προκειμένου να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Λίγο μετά τον τερματισμό στον τελικό των 200 μέτρων, η αμερικανική ομοσπονδία στίβου γνωστοποίησε ότι ο παγκόσμιος πρωταθλητής στη Βουδαπέστη αγωνίστηκε όντας θετικός στον κορωνοϊό.

Δείτε σχετική φωτογραφία:

After his bronze medal in the 200m, US Track and Field have confirmed Noah Lyles has Covid.#BBCOlympics #Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/X878I5dPW9

— BBC Sport (@BBCSport) August 8, 2024