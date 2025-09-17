Στην Θεσσαλονίκη επέστρεψε ο «χρυσός» Κουγιουμτσίδης – Πανηγυρική υποδοχή με χορούς και τραγούδια – ΦΩΤΟ

Πολύ θερμής υποδοχής έτυχε κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη ο παγκόσμιος πρωταθλητής της πάλης Γιώργος Κουγιουμτσίδης.

Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης στην ελευθέρα πάλη

Φίλοι, συγγενείς, αλλά και κόσμος που είχε συγκεντρωθεί υποδέχτηκαν με λουλούδια, αγκαλιές και ποντιακούς χορούς τον Έλληνα παλαιστή, ένα 24ώρο μετά από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης στην Κροατία.

«Παγκόσμιος στην πάλη Έλληνας στη ψυχή, το όνομά σου γράφτηκε με ιδρώτα και ψυχή, σε αγαπάμε Γιώργο!», έγραφε το πανό που κρατούσαν φίλοι του.

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης πέτυχε έναν ιστορικό θρίαμβο στο Ζάγκρεμπ το βράδυ της Δευτέρας (15.09.2025), κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 79 κιλά ελευθέρας πάλης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, γράφοντας έτσι το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του αθλήματος.

00:09 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

