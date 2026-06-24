Σλοβακία: Νεκρή σε τροχαίο η 24χρονη Ολυμπιονίκης Ντενίσα Μπαράνκοβα – Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

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Το νήμα της ζωής της Ντενίσα Μπαράνκοβα -δις ολυμπιονίκης- κόπηκε βίαια και πρόωρα στα 24 της χρόνια, έπειτα από ένα τροχαίο δυστύχημα στην πατρίδα της, τη Σλοβακία.

Η πρωταθλήτρια της τοξοβολίας, η οποία είχε στεφθεί νικήτρια στους Παγκόσμιους Αγώνες πριν από έναν χρόνο, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και τη διεθνή αθλητική κοινότητα.

Pri tragédii zomrela slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban Baránková. https://t.co/wHVTBd81Jw pic.twitter.com/UJ9vK5oLFS — Denník N (@dennikN) June 22, 2026

Τραγωδία στην Μπρατισλάβα

Το μοιραίο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 21 Ιουνίου, κοντά σε έναν χώρο στάθμευσης κτιρίου κατοικιών στην περιοχή Πετρζάλκα της Μπρατισλάβα.

Ένας 42χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

πως δήλωσε ο εκπρόσωπος της περιφερειακής αστυνομίας της Μπρατισλάβα, Μίχαλ Σέιφ: «Στη συνέχεια βγήκε σε μια έκταση με γρασίδι, όπου παρέσυρε δύο άτομα».

Η Μπαράνκοβα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα βαριά τραύματά της.

Denisa Hurban Baránková 🇸🇰 infelizmente faleceu aos 24 anos após ser atingida por um carro. Ela competiu no Tiro com Arco nas últimas duas Olimpíadas, e foi campeã dos Jogos Mundiais no ano passado pic.twitter.com/X9sVPRvc4w — Esportes Infos (@esportes_infos) June 22, 2026



Από το ίδιο ατύχημα τραυματίστηκε επίσης και ένα 11χρονο κορίτσι.

Το σοκ της Σλοβακικής Ομοσπονδίας και το «αντίο» της IWGA

Η Σλοβακική Ομοσπονδία Τοξοβολίας (SLZ) επιβεβαίωσε την τραγική είδηση με μια σπαρακτική ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με βαθιά συγκίνηση και βαθιά θλίψη, λάβαμε τη σοκαριστική πληροφορία ότι η Ντενίσα Χούρμπαν Μπαράνκοβα πέθανε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα σε ηλικία 24 ετών, πέφτοντας θύμα τραγικών συνθηκών».

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Η Μπαράνκοβα είχε ήδη προλάβει να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στο άθλημα, έχοντας συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021 και του Παρισιού το 2024, ενώ τον Αύγουστο του 2025 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Παγκόσμιους Αγώνες στο Τσενγκντού.

Η Διεθνής Ένωση Παγκόσμιων Αγώνων (IWGA) εξέδωσε ανακοίνωση τιμώντας τη μνήμη της: «Η Ντενίσα ήταν ένα από τα λαμπρότερα ταλέντα στην τοξοβολία. Δύο φορές Ολυμπιονίκης και υπερήφανη εκπρόσωπος της Σλοβακίας, ενσάρκωνε το πνεύμα των Παγκόσμιων Αγώνων — την αριστεία, το πάθος και την αφοσίωση. Το χρυσό της μετάλλιο στο Τσενγκντού τον περασμένο Αύγουστο ήταν μια στιγμή απόλυτης λάμψης που ολόκληρη η οικογένεια των Παγκόσμιων Αγώνων γιόρτασε μαζί της, και θα παραμείνει για πάντα μέρος της κληρονομιάς του TWG 2025».

Η Ντενίσα Μπαράνκοβα αφήνει πίσω της τον σύζυγό της, Βλαντιμίρ Χούρμπαν Τζούνιορ, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της ευρύτερης οικογένειάς της.