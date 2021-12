Σέρχιο Αγουέρο: “Λύγισε” όταν ανακοίνωσε ότι σταματάει το ποδόσφαιρο – ΒΙΝΤΕΟ

Με δάκρυα στα μάτια ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Αργεντινής Σέρχιο Αγουέρο ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο , σε ηλικία 33 ετών, καθώς διαγνώστηκε με καρδιακή πάθηση.

Έριξε έτσι αυλαία σε μια καριέρα 18 ετών, κατά την οποία πέτυχε περισσότερα από 400 γκολ.

Ο Αγουέρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο στις 30 Οκτωβρίου, αφού αντιμετώπισε πόνους στο στήθος και αναπνευστικές δυσκολίες στην ισοπαλία (1-1) της Μπαρτσελόνα με την Αλαβές. Ο σύλλογος λίγες ημέρες αργότερα ανακοίνωσε ότι ο ποδοσφαιριστής θα μείνει εκτός γηπέδων για τουλάχιστον τρεις μήνες, έπειτα από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

«Αυτή η συνέντευξη Τύπου είναι για να ενημερώσω ότι αποφάσισα να σταματήσω να παίζω ποδόσφαιρο. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά είμαι ήσυχος με την απόφαση που πήρα», είπε συγκινημένος ο Αγουέρο στο «Καμπ Νου». «Είναι μια απόφαση που πήρα για να διαφυλάξω την υγεία μου. Είναι αυτό που μου είπαν οι γιατροί… ότι δηλαδή θα ήταν καλύτερα να σταματήσω να παίζω. Πήρα την απόφαση πριν από περίπου 10 ημέρες. Είμαι πολύ υπερήφανος για την καριέρα μου, ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ήθελα απλώς να γίνω επαγγελματίας παίκτης και δεν πίστευα ποτέ ότι θα έπαιζα στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Ο Αργεντινός εντάχθηκε στην Μπαρτσελόνα ως ελεύθερη μεταγραφή, αλλά έκανε μόνο πέντε εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις λόγω τραυματισμού στη γάμπα και καρδιακών προβλημάτων, σκοράροντας μία φορά στην εντός έδρας ήττα με 2-1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αγουέρο μετακόμισε στην Ισπανία μετά τη δεκαετή παραμονή του στη Μάντσεστερ Σίτι, όπου σημείωσε 260 γκολ σε 390 εμφανίσεις και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.

