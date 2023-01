Ρονάλντο: Η δουλειά μου στην Ευρώπη τελείωσε – ΒΙΝΤΕΟ από την παρουσίασή του

«Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι μια σπουδαία απόφαση για τη ζωή μου. Η δουλειά μου στην Ευρώπη τελείωσε: Κέρδισα τα πάντα και έπαιξα για τους καλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Τώρα ανοίγει μια νέα πρόκληση για μένα στην Ασία: Είμαι πολύ ευγνώμων στην Αλ Νασρ που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία».

Με αυτά τα λόγια ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκίνησε την ομιλία του σήμερα στην παρουσίασή του από την Αλ Νασρ. Πριν τον αποθεώσουν οι φίλαθλοι στο κατάμεστο από 25.000 οπαδούς-στάδιο Mrsool Park του Ριάντ.

🎥 || @Cristiano talks about @AlNassrFC and his new challenges in Saudi Arabia 🇸🇦 pic.twitter.com/QrGzdB4dg2

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023