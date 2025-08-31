Ρεάλ Μαδρίτης: 3Χ3 για τη «Βασίλισσα» στη La Liga – Νίκη με 2-1 επί της Μαγιόρκα

Η Ρεάλ Μαδρίτης μετά τις Οβιέδο και Οσασούνα επικράτησε και της Μαγιόρκα με 2-1 και συνεχίζει μόνο με νίκες στο πρωτάθλημα Ισπανίας.

Το πρώτο ημίχρονο είχε καταιγιστικό ρυθμό με την Ρεάλ να σκοράρει στο 7ο λεπτό με τον Εμπαπέ αλλά το τέρμα του Γάλλου δεν μέτρησε, καθώς υπήρχε οφσάιντ. Στο 18ο λεπτό η Μαγιόρκα αιφνιδίασε την Ρεάλ, με τον Μουρίκι να κάνει το 1-0 στο 18ο λεπτό.

Η «Βασίλισσα», ωστόσο έκανε την ολική ανατροπή πριν από την λήξη του πρώτου μέρους. Αρχικά ο Γκιουλέρ έφερε το ματς σε ισορροπία στο 37′, ενώ σχεδόν αμέσως η Ρεάλ ολοκλήρωσε την ανατροπή με τον Βινίσιους να κάνει το 2-1.

Πριν από την λήξη του πρώτου μέρους ο Εμπαπέ βρήκε και πάλι δίχτυα αλλά το τέρμα του δεν μέτρησε, καθώς ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Το σκορ δεν άλλαξε στο δεύτερο μέρος, καθώς ακυρώθηκε ακόμα ένα τέρμα των γηπεδούχων του Γκιουλέρ αυτή την φορά, με την Ρεάλ να παίρνει τελικά τη νίκη με 2-1.

Παρασκευή 29/08

Έλτσε – Λεβάντε 2-0

Βαλένθια – Χετάφε 3-0

Σάββατο 30/08

Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1

Ρεάλ Οβιέδο – Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0

Χιρόνα – Σεβίλλη 0-2

Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα 2-1

Κυριακή 31/08

18:00 Θέλτα – Βιγιαρεάλ

20:00 Ρεάλ Μπέτις – Αθλέτικ Μπιλμπάο

20:30 Εσπανιόλ – Οσασούνα

22:30 Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα