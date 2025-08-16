Πολωνία: Δεύτερος στο Diamond League της Σιλεσίας ο Εμμανουήλ Καραλής – Πέρασε για 10η φορά τα 6 μέτρα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε καλή εμφάνιση στο Diamond League της Σιλεσίας στην Πολωνία, ξεπερνώντας τα 6 μέτρα για μια ακόμα φορά την φετινή σεζόν, δείχνοντας πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο Έλληνας επικοντιστή μπήκε αρκετά δυνατά στον αγώνα, ξεπερνώντας με άνεση τα 6 μέτρα για 10η φορά στην καριέρα του και κατέκτησε τη 2η θέση. Στην συνέχεια έμεινε με τον κορυφαίο αυτή την στιγμή στον κόσμου, Αρμάντ Ντουπλάντις, καθώς ήταν οι μοναδικοί που είχαν περάσει τα 6,00 μέτρα.

Ο “Manolo” επιχείρησε 3 φορές να περάσει τα 6.10, καθώς κυνηγούσε το πανελλήνιο ρεκόρ, μιας και το 6,08 είναι το δικό του ρεκόρ, όμως έριξε τον πήχη και τις τρεις φορές. Στην πρώτη θέση τερμάτισε ο Σουηδός, ο οποίος έφτασε στα 6,10 μ. αλλά δεν κατάφερε να κάνει εκ νέου κάποιο ρεκόρ, αλλά συνέχισε το σερί νικών του.