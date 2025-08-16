Πολωνία: Δεύτερος στο Diamond League της Σιλεσίας ο Εμμανουήλ Καραλής – Πέρασε για 10η φορά τα 6 μέτρα – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Εμμανουήλ Καραλής

Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε καλή εμφάνιση στο Diamond League της Σιλεσίας στην Πολωνία, ξεπερνώντας τα 6 μέτρα για μια ακόμα φορά την φετινή σεζόν, δείχνοντας πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο Έλληνας επικοντιστή μπήκε αρκετά δυνατά στον αγώνα, ξεπερνώντας με άνεση τα 6 μέτρα για 10η φορά στην καριέρα του και κατέκτησε τη 2η θέση. Στην συνέχεια έμεινε με τον κορυφαίο αυτή την στιγμή στον κόσμου, Αρμάντ Ντουπλάντις, καθώς ήταν οι μοναδικοί που είχαν περάσει τα 6,00 μέτρα.

Ο “Manolo” επιχείρησε 3 φορές να περάσει τα 6.10, καθώς κυνηγούσε το πανελλήνιο ρεκόρ, μιας και το 6,08 είναι το δικό του ρεκόρ, όμως έριξε τον πήχη και τις τρεις φορές. Στην πρώτη θέση τερμάτισε ο Σουηδός, ο οποίος έφτασε στα 6,10 μ. αλλά δεν κατάφερε να κάνει εκ νέου κάποιο ρεκόρ, αλλά συνέχισε το σερί νικών του.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
21:21 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Παναθηναϊκός: Πωλείται στην Σαμπάμπ Αλ-Αχλί ο Μαξίμοβιτς – Στην αγορά για αντικαταστάτη οι Πράσινοι

Η σπουδαία εμφάνιση που πραγματοποίησε στην Κρακοβία απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ φαίνεται πως...
03:45 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Παναθηναϊκός: Μία… ανάσα από την απόκτηση του Βιθέντε Ταμπόρδα που ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορ

Η μεγάλη πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ στα play off του Europa League, φέρ...
00:02 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Σαχτάρ – Παναθηναϊκός 0-0 (3-4 πεν.): «Πράσινη» πρόκριση με ήρωα τον Ντραγκόφσκι – ΦΩΤΟ

Μετά από 210 αγωνιστικά λεπτά δίχως γκολ, ο Παναθηναϊκός λύγισε την Σαχτάρ Ντόνετσκ στην ψυχοφ...
23:53 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

AEK – Άρης Λεμεσού 3-1: Η Ένωση πήρε το εισιτήριο για τα πλέι οφ του Conference League

Έστω και στη διαδικασία της παράτασης (το ματς στην κανονική του διάρκεια έληξε ισόπαλο 1-1), ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»