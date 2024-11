Πεπ Γκουαρντιόλα: Κι επίσημα «Πολίτης» για ακόμη δύο χρόνια – «Είμαι τόσο χαρούμενος, σας ευχαριστώ όλους» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

«Πολίτης» κι επίσημα θα είναι ο Πεπ Γκουαρντιόλα για δύο ακόμη χρόνια, με την Μάντσεστερ Σίτι να ανακοινώνει το βράδυ της Πέμπτης (21/11) την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ισπανό προπονητή για 1+1 χρόνια.

Η νέα συμφωνία με τον Καταλανό τεχνικό σημαίνει πλέον, πως θα περάσει πάνω από μια δεκαετία στον σύλλογο στον οποίο εντάχθηκε το 2016 και τον έχει οδηγήσει ως τώρα σε 18 μεγάλα τρόπαια, συμπεριλαμβανομένων 6 τίτλων Premier League και ενός Champions League.

«Όπως κάθε οπαδός της Σίτι, είμαι χαρούμενος που το ταξίδι του Πεπ με τη Μάντσεστερ Σίτι θα συνεχιστεί, επιτρέποντας στην αφοσίωση, το πάθος και την καινοτόμο σκέψη του να συνεχίσουν να διαμορφώνουν το τοπίο των στόχων μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Σίτι, Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ.

«Η… πείνα του για βελτίωση κι επιτυχία παραμένει ακόρεστη και οι άμεσοι ωφελούμενοι από αυτό θα συνεχίσουν να είναι οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο μας, η κουλτούρα του συλλόγου μας και το αγγλικό ποδόσφαιρο γενικότερα» πρόσθεσε.

IT’S DONE 🖋

Pep Guardiola has signed a new two-year contract extension with Manchester City 🔵 pic.twitter.com/jBoekXEmav

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 21, 2024