ΠΑΟΚ: Δανεικός στην Τσβόλε ο Σόλα Σορετίρε

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την παραχώρηση του Σόλα Σορετίρε στην ολλανδική Τσβόλε, με τη μορφή δανεισμού, μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός είχε μείνει εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Δικεφάλου του Βορρά και πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ολλανδία.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ, αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τον δανεισμό του Σόλα Σορετίρε στην ολλανδική Τσβόλε, μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26.
Καλή επιτυχία στην Ολλανδία, Σόλα!».
