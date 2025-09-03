ΠΑΟΚ: Δανεικός στην Τσβόλε ο Σόλα Σορετίρε

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την παραχώρηση του Σόλα Σορετίρε στην ολλανδική Τσβόλε, με τη μορφή δανεισμού, μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός είχε μείνει εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Δικεφάλου του Βορρά και πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ολλανδία.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ, αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τον δανεισμό του Σόλα Σορετίρε στην ολλανδική Τσβόλε, μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26.

Καλή επιτυχία στην Ολλανδία, Σόλα!».