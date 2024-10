Παναθηναϊκός: «Πιθανότατα θα τιμήσει το συμβόλαιο του Τζορτζ Μπάλντοκ» – Το δημοσίευμα της Daily Mail

O Παναθηναϊκός πιθανότατα θα τιμήσει ολόκληρο το συμβόλαιο του Τζορτζ Μπάλντοκ, ενώ υπάρχει πιθανότητα να κάνει του χρόνου και παιχνίδι στην μνήμη του, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail».

Όπως αναφέρει η γνωστή αγγλική εφημερίδα, η διοίκηση της ομάδας της Αθήνας επεξεργάζεται την πιθανότητα να τιμήσει το πλήρες συμβόλαιο του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή, πληρώνοντας δηλαδή όλα τα χρήματα που λάμβανε ο 31χρονος ποδοσφαιριστής μέχρι και το καλοκαίρι του 2027 οπότε και έληγε το συμβόλαιό του με την ομάδα.

Η «Daily Mail» συμπληρώνει πως είναι πιθανό ο Παναθηναϊκός να διοργανώσει ένα παιχνίδι προς τιμήν του Τζορτζ Μπάλντοκ, στην επέτειο ενός χρόνου από τον θάνατό του, με τα έσοδα απ’ αυτό να καταλήγουν στην οικογένειά του.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Σύμφωνα με πηγές κοντά στην ομάδα, ο Παναθηναϊκός προτίθεται να τιμήσει το πλήρες συμβόλαιο του Τζορτζ Μπάλντοκ, μετά τον τραγικό του θάνατο σε ηλικία μόλις 31 ετών. Ο Μπάλντοκ, γεννημένος στην Αγγλία αλλά διεθνής με την Ελλάδα, βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του. Πήρε μεταγραφή στους Κυπελλούχους Ελλάδας το καλοκαίρι, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με ισχυρές αξίες και φιλεύσπλαχνο ιδιοκτήτη και προσθέτουν ότι θα φροντίσουν την οικογένεια του Μπάλντοκ, τη σύντροφό του και τον ενός έτους γιο του.

Μια πιθανότητα είναι να τιμήσει το πλήρες συμβόλαιο του παίκτη και επιπρόσθετα να κάνει ένα φιλικό παιχνίδι προς τιμή του τον επόμενο χρόνο».

SPORTS AGENDA: Panathinaikos may honour George Baldock’s three-year contract following his tragic death – while Opta dispel claims footballers are playing too many matches https://t.co/SZ0ocEev6f

— Mail Sport (@MailSport) October 13, 2024